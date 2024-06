Epa Colombia salió en defensa de Marbelle, sin importar las críticas a Gustavo Petro; tendrían contrato detrás juntas

Una de las creadoras de contenido y empresarias más famosas en Colombia es Epa Colombia, quien saltó a la fama, luego de que varios de sus videos comenzaron a viralizarse y causaron risas entre los internautas. Aunque algunas de las acciones de Daneidy le dejaron consecuencias legales, actualmente triunfa con su empresa de keratinas y cumpliendo su sueño de ser madre, eso sí, sin dejar de lado, su participación en las redes sociales, pues recientemente Epa salió en defensa de Marbelle, sin importar las críticas a Gustavo Petro; tendrían contrato detrás juntas.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Marbelle?

Hace pocos días, Epa Colombia se dejó ver junto a Marbelle con una cerveza en la mano y cantando uno de los grandes éxitos de la artista, ‘Adicta al dolor’, dejando claro el gusto por este género y por supuesto, de las canciones de la bonaverense.

Aunque a Marbelle se le vio compartiendo con Epa Colombia e incluso quedando flechada con la hija de la empresaria, Daphne Samara, debido a la ternura y el cariño que transmite con tan solo dos meses de vida. Sin embargo, su encuentro tuvo un fuerte motivo detrás.

¿Cuál será el negocio de Epa Colombia y Marbelle?

Epa Colombia recientemente realizó una dinámica de preguntas, donde se refirió a su encuentro con Marbelle asegurando que a pesar de las críticas que la cantante pueda llegar a recibir por sus declaraciones sobre Gustavo Petro, es una gran fan de sus canciones motivo por el cual deseo que con su música logré impulsar la venta de sus keratinas.

“Amiga, yo quiero que ella (Marbelle) cante en Expobelleza. Yo quiero que ella me lleve a Cali. Yo quiero que Marbelle sea mi amiga. Ah, no, mentiras. Ahorita se van a atacar, van a decir que por qué… ella trató mal a Francia. Ella a Petro, eso no tiene nada que ver, es mi emprendimiento. A mí me gustan las canciones de ella. Me quiero tomar una cerveza si Daphne me deja”, agregó Epa Colombia.

Por su parte, Marbelle no se ha referido al tema, pues no suele ser muy activa en su cuenta de Instagram, pues su última aparición en su red social ‘X’, se dio mostrando su molestia por las declaraciones del exesposo de Vanessa de la Torre pidiendo la prohibición de los perros en los restaurantes.