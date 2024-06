Epa Colombia salió a tomarse unos ‘traguitos’ con Marbelle y la cantante quedó flechada con integrante de su familia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida Epa Colombia, es una creadora de contenido que se volvió famosa por sus jocosos videos apoyando a la Selección Colombia y también generando polémica con reprochables actos durante las marchas en contra del gobierno hace unos años. Sin embargo, la bogotana decidió darle un vuelco a su vida, sacando a flote su faceta como empresaria a partir de la venta y aplicación de keratinas, adquiriendo una amplia fortuna y de paso relacionándose con reconocidas figuras del entretenimiento en Colombia, pues hace pocos días Epa Colombia se tomó unos tragos con Marbelle, quien quedó enamorada de su hija.

Si bien, en pasadas entrevistas la influenciadora ha dejado claro que por cuestiones judiciales no puede lucrarse de sus rede sociales, es decir, no puede realizar publicidades, esto no ha sido impedimento para que siga bastante activa en su cuenta de Instagram, donde actualmente alcanza los más de 2 millones de seguidores.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Marbelle?

Epa Colombia con una cerveza en la mano confesó que desde las primeras horas de la mañana estaban tomando, aunque se desconoce con quién se encontraba la creadora de contenido, aseguró que su gusto por las rancheras sigue vigente, tanto así que comenzó a interpretar la famosa canción de Marbelle ‘Adicta al dolor’, “Chimba que estuviera la dueña de la canción”, pero la sorpresa mayor fue minutos más tarde, pues apareció la cantante ayudando a la también empresaria con su tema y su evidente talento vocal.

“Vio amiga (…) Nos vamos para Medellín. No, amiga, vamos a mirar, si da o no da amor”, preguntándole a su pareja, Karol Samantha, quien decidió no mostrarse, sin embargo, Marbelle seguía al lado de Epa Colombia, reiteró: “¿Será? Les decimos después de dos cervezas más”.

Posteriormente, la empresaria de las keratinas evidenció que Marbelle quedó flechada con su hija, Daphne Samara, pues además de cargarla, la serie de fotos no se hicieron esperar e incluso un corto video donde la cantante de ‘Amor sincero’ observaba con amor como dormía la bebé aprovechando para darle un beso y resaltar lo hermosa que está.

Si bien, Epa Colombia no comentó que hay detrás de su encuentro con Marbelle si se dejaron ver bastante cercanas y posiblemente volverían a encontrarse, pero no precisamente en Bogotá. Por lo pronto, ambas figuras del entretenimiento siguen enfocadas en sus proyectos, por un lado, en la música y la otra en su empresa de productos capilares respectivamente.