‘Epa Colombia’ ha sido una de las mujeres más comentadas en las redes sociales desde que hace unos años se volvió tendencia en redes sociales por subir un video a sus redes sociales cantando dicha canción por la cual hoy tiene dicho apodo. Con el paso de los años siguió dando de qué hablar a tal punto que empezó a crear su propia empresa de keratinas por la que ha sido bastante criticada en redes sociales. Sin embargo, para ella estas acusaciones o señalamientos no la afectan, ya que sigue enfocada en hacer bien su trabajo día a día.

Con su emoresa en crecimiento, y el diferente alcance que ha tenido en redes sociales, la ahora empresaria volvió a ser víctima de la viralización en redes sociales, ya que hace unos años en pleno estallido social en el país rompió unos vidrios de unas estaciones de TransMilenio en Bogotá, por lo que tuvo que pagar una considerable suma de dinero por dichos daños.

‘Epa Colombia’ confesó que fue discriminada cuando quedó embarazada

Tras entender que lo que hizo en dicho episodio estuvo mal, siguió adelante con su vida y entendiendo que los actos tienen consecuencias. En diferentes ocasiones Daneidy también llegó a mencionar que quería ser madre, pero que no sabía cómo ya que nunca había estado con un hombre, porque en diferentes ocasiones recalcó que le han gustado las mujeres desde pequeña.

Hasta el momento que llegó Karol Samantha a su vida como amiga, todo se había dado en completa normalidad, hasta que esa relación de amistad trascendió a un noviazgo que ahora tiene de por medio a su pequeña hija Daphe Samara. Dicho proceso se dio mediante le fecundación in vitro con un óvulo de Karol que dio como portadora de dicho óvulo a Daneidy, siendo la persona que estuvo gestando a la pequeña bebé.

Pero en medio de una entrevista en el podcast ‘Vos Podés’ la empresaria comento los momentos de discriminación que vivió por ser madre y teniendo de pareja a otra mujer “Ese tema de que yo esté con mi pareja y sea mujer, la discriminación y que tomemos esta decisión de traer una niña al mundo venga de Dios y que Dios me de una oportunidad, porque muchos dicen que esto no es de Dios que esto es de la ciencia y es artificial y esto es del mundo (...) muchas personas no se han sentado con otras a hablar, solo lo que ven por las redes sociales y juzgadas”.