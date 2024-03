“Todo inició con 5 millones” Así fue cómo la Epa Colombia logró volverse millonaria

Epa Colombia es una influenciadora que logró volverse millonaria con el negocio de las keratinas. Su fama comenzó cuando publicó un video en el que aparecía pintando grafitis en las paredes de su ciudad. A partir de ahí, su popularidad creció como la espuma y se convirtió en una de las influencers más seguidas en Colombia.

Pero no todo ha sido color de rosa para Epa Colombia. Ha estado envuelta en varias polémicas a lo largo de su carrera, desde acusaciones de fraude hasta detenciones por el uso indebido del espacio público.

Sin embargo, esto no ha impedido que siga siendo una de las figuras más influyentes en las redes sociales. Su éxito radica en la venta de sus productos de belleza, especialmente las keratinas que promociona en sus redes sociales.

Lo cierto es que EPA Colombia ha logrado construir un imperio gracias a su ingenio y creatividad. A pesar de las críticas y los obstáculos, ha sabido mantenerse en el ojo público y seguir generando ingresos a través de su marca personal.

De hecho, en su baby shower contó detalles del éxito que ha tenido con su empresa y cómo logro salir adelante cuando nadie creía en ella.

“Mi mamá me presto los primeros 5 millones de pesos, luego yo le dije mami no me alcanza y entonces ella me prestó 20 millones cuando nadie me prestaba en ningún lado y Dios hizo que se multiplicara. Soy un testimonio de que uno puede salir adelante y qué dios es grande y maravilloso”, contó Epa Colombia en la tarima que compartía al lado del talentoso cantante de música popular.

Luego añadió el cantante Jhonny Rivera “los amigos siempre se abren del parche, pero las que siempre se quedan al lado de uno cuando más se necesita son las mamás”, finalizó tras iniciar una canción dedicada a la mamá de Epa Colombia.

