¿Qué fue lo que pasó? Carolina Soto enfureció con un familiar de su casa por costoso daño

Carolina Soto es una reconocida presentadora, periodista, modelo y empresaria colombiana. Nació el 12 de mayo de 1985 en Cali, Valle del Cauca. Es hija de Juan Carlos Soto y Jackeline Cepeda. Desafortunadamente, su padre fue asesinado cuando ella era aún una niña.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana y comenzó su carrera en la televisión en Telepacífico mientras aún estaba en la universidad. Entre 2009 y 2017, Carolina estuvo vinculada a RCN Televisión como presentadora de farándula de Noticias RCN. Luego pasó al programa matutino del Canal 1 “Acá entre nos”, del que se retiró en enero de 2018. Desde el 5 de marzo de 2018, se incorporó al elenco del magazín de Caracol Televisión, “Día a día”.

En su vida personal, Carolina se casó con Germán González el 7 de septiembre de 2013 y tienen dos hijos: Valentino, nacido el 12 de enero de 2017, y Violetta, nacida el 23 de agosto de 2018. Además, Carolina ha enfrentado momentos difíciles, como la trágica muerte de su hermana Sofía, que impactó profundamente su vida y la de su familia.

Ahora bien, en sus recientes historias de Instagram la artista compartió un particular momento que vivió con su pequeña perrita llamada Matilda, que recientemente tuvo un episodio e hizo muchos daños en las paredes.

¿Qué hiciste, por qué estás escondida? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me dañaste las paredes, más de lo que estaban? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Usted entiende, yo sé que sí! ¡Eso no se hace!”.

Mientras recibía el regaño, la mascota de ‘Caro’ Soto se escondía debajo de una de las sillas de la sala, pero la conversación siguió y se fue ablandando el corazón de la presentadora: “¡Ay, pero con esa carita! ¿Ya qué hago? Te tengo malcriada”.

Pero después volvió la molestia y empezaron a verse las pruebas de los daños en las paredes, con el papel tapiz y los pedazos que se desprendieron.

Y de nuevo, en tono de regaño, Carolina Soto siguió hablándole a Matilda:

“Me terminó de dañar todas las paredes, todas, mirá… Todo esto me lo arrancó. Hoy se levantó alborotada, más alborotada que nunca, no entiendo por qué… Lo que encuentra lo daña. Vea cómo me tiene la pared, el papel tapiz, me toca cambiar todo ese papel tapiz… Todo, por culpa de Matilda”.