Carolina Soto de ‘Día a Día’ reveló que se somete a costoso tratamiento estético con su mamá

Ya son 6 años los que lleva Carolina Soto frente a las pantallas de los colombianos, haciendo parte del matutino ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, programa en el que comparte set con otros talentosos presentadores como Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde Carlos Calero . Precisamente la caleña ha dado de qué hablar en las últimas horas al dar a conocer el nombre del tratamiento estético al que se ha sometido durante años junto a su progenitora.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 3,6 millones de seguidores, Soto decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, en la que no solo mostró algunos detalles del apartamento en el que vive, también dio respuesta al cuestionamiento: “¿Qué te inyectas en la piel para mantenerla hidratada?”.

“En la cara lo único que yo me pongo es bótox en la zona de la frente, no me pongo ni ácido hialurónico en la boca, mejor dicho no me pongo nada más. (...) Me lo aplicó con mi dermatólogo de confianza que está en Cali. (...) Él es el que me lo hace siempre a mi mamá y a mi tía. (...) La confianza mía solo está puesta en él”, expresó ‘Caro’.

¿Cuándo se casó Carolina Soto?

Para septiembre de 2013, la nacida en la ‘sucursal del cielo’, unió su alma en sagrado matrimonio con el empresario Germán González, y fruto de este idilio nacieron sus dos ‘retoños’, Valentino y Violetta. Dentro de lo que se conoce de González se sabe que es un reconocido ingeniero mecánico graduado de la Universidad Eafit de Medellín, que ocupa un alto cargo de una multinacional con sedes en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

A pesar de la diferencia que pueda haber en los salarios de ambos, Soto dio a conocer semanas atrás que los gastos se dividen por partes iguales y allí está inmerso el estudio de sus hijos, las vacaciones y entre otros pagos.