“¿En qué te afecta?”: Carolina Cruz le dio con todo a mujer que criticó su trabajo en una fundación

Carolina Cruz no se quedó callada ante la crítica de una mujer en Instagram, quien no dudó en dejarle un comentario poco agradable a propósito de una serie de fotos y videos que compartió recientemente en sus historias, en donde se podía ver que estaba participando en una actividad de una fundación.

PUBLICIDAD

A través de diferentes plataformas, la presentadora suele compartir todo tipo de detalles de sus diferentes facetas, desde aquella frente a las cámaras, pasando por la maternal junto a sus dos hijos, la de empresaria, e incluso una reciente en donde protagoniza un podcast en el que habla sobre momentos interesantes de su vida.

Puede leer: Como toda una familia: Carolina Cruz está disfrutando de San Andrés junto a sus hijos y su novio

Pero también suele concentrar varias de sus publicaciones en una labor importante: ayudar a fundaciones infantiles. Y es que a través de diferentes publicaciones se puede ver como la modelo participa en diferentes actividades relacionadas con la fundación de su hijo, ‘Salvador de Sueños’, bien sea llevando regalos, insumos o simplemente apareciendo para apoyar alguna actividad a favor de los niños.

Y a través de una serie de recientes historias en Instagram, Carolina Cruz compartió una serie de fotos y videos en donde dejó claro que se involucró en una actividad junto a varios pequeños en donde llevó material didáctico para que pasaran un rato agradable.

Además aprovechó para conseguir un nuevo aliado para su fundación, agradeciéndole en el proceso con diferentes mensajes, todo mientras mostraba varias fotos y videos de la actividad en la que participó.

Lea también: ¿Indirecta para Lincoln? Carolina Cruz habló sobre los novios tóxicos “Le gustaba el trago”

PUBLICIDAD

Una internauta no estuvo de acuerdo con un detalle en la actividad de Carolina Cruz

En la misma serie de historias, la presentadora compartió una captura de pantalla de un mensaje directo que recibió en Instagram, en donde se podía ver que una mujer le dejó un mensaje en donde reflejaba que no estaba de acuerdo con un detalle de su actividad: “Todo muy lindo, pero mucha foto. No hay derecho”.

Pero ante esto, Carolina Cruz no se quedó callada y no solo expuso a la mujer, sino que también aprovechó para responderle de manera contundente al respecto, tomando en cuenta la oportunidad para justificar por qué toma tantas fotos en este tipo de eventos.

“Una persona que se disgusta porque le tomamos muchas fotos a los niños en los eventos y alianzas de la fundación! Entonces; si muestro me dicen que la mano izquierda no muestra lo que hace la derecha, y cuando no muestro que me robo la plata y me la gasto en viajes”, redactó contundentemente la modelo.

Finalmente decidió hacerle una pregunta directa a la mujer que la cuestiono: “¿En qué te afecta? ¿Tú aportas a la fundación? ¿Haces parte de ella?”.