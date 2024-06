Actriz de Caracol Televisión vivió tensa situación y tuvo que hacerse la muerta durante las grabaciones, “muy fuerte”

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales preferidos por los colombianos, pues cuenta con una amplia trayectoria siendo parte de la pantalla chica, a partir de formatos como Noticias Caracol, emblemáticos ‘realities’ y nuevas telenovelas que buscan darle un nuevo aire y por supuesto, enganchar a los televidentes. Una de las más recientes es ‘Devuélveme la vida’, ambientada en los años 60 y recientemente una actriz de Caracol vivió tensa situación y tuvo que hacerse la muerta durante las grabaciones

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a la actriz de Caracol Televisión durante las grabaciones de ‘Devuélveme la vida’?

Ana Harlen, actriz de ‘Devuélveme la vida’ de Caracol Televisión, estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’ donde reveló el tenso momento que vivió en una de las escenas, quizás, más complejas que ha hecho. Esta se dio con su personaje de Virgelina y con su colega de set, quien sin intención alguna y con el fin de que las escenas fueron lo más reales posible terminaron dejando paralizada a la actriz.

Y es que, Harlen en otra sección del programa confesó que fue víctima de violencia por parte de una de sus exparejas y ahora durante la telenovela de Caracol Televisión tuvo que encarnar escenas de este tipo: “Cuando hice esa escena quería decir, hasta aquí voy, ya no quiero nada más (…) Me tocó muchísimo, pensé que ya había superado como todo ese proceso por el cual había pasado duro de mi vida (…)

(…) Ante todo que haya realidad y nos metimos en el cuento y listo empezamos, las primeras decíamos, le falta fuerza como más entrega (…) Más presión en el cuello y cuando él de verdad se metió en el personaje (…) Yo cuando siento que ya me cierra la garganta y yo dije ya. Nadie decidía corte en un momento pensé a pedir ayuda, pero no me salía la voz y dije como pido ayuda. Nos faltó tener un código cuando ya nos estuviéramos pasando. Cuando yo empecé a manotearlo a pegarle en la cara, él pensaba ‘Anita está metida en el personaje’.

(…) Era que yo ya comencé a no ver nada, se me fueron las luces (…) Cuando comencé a sentir hormigueos en el cuerpo, en las manos, dije no, esto está rato (…) Oh, por Dios hazte la muerta y me hice la muerta fue de la única manera en la que me soltó. Para ese momento fue bastante fuerte porque me transportó a ese momento como que no quería revivir”.

Cabe resaltar que la actriz aseguró que además de ser colegas con el hombre, también construyeron una amistad, sin embargo, no existió una señal para el nivel de los actos, posteriormente salió del set, se tomó el tiempo para llorar y volver a las grabaciones.