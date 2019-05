El rumor comenzó en días pasados por parte del programa Lo sé todo. Novio de presentadora de RCN rompe su silencio y aclara si la engañó.

En el magazín de farándula resonó la noticia de que Tatiana Franco, quien trabajó en Muy buenos días, había sido engañada por su novio, el cantante Cristian Better.

Ambos eran conocidos por ser una bella pareja, razón por la cual más de uno se sorprendió.

Ahora, Better rompe el silencio y aclara que no engañó a su pareja, como se dijo en el show.

“Yo no le fallé a Tatiana. No ha habido cachos. [Tengo] ganas de enterarme qué es lo que pasó; han pasado situaciones que yo no conocía”, dijo Better.

Aun así, dio a entender que la relación sí se había terminado por el malentendido. Dijo estar tranquilo, y creer en la fortaleza de su relación con la esperanza de que sí se casen.

“Ya ni siquiera están viviendo juntos. Al parecer, Tatiana, quien tenía acceso a las redes sociales de Cristian, porque ella es su community manager, entre otras cosas, le encontró unos mensajes muy comprometedores al artista con un par de chicas y esto desató una discusión”, reveló Elianis Garrido en el programa.

Allí, dijo que la pareja tenía votos de castidad que habían mantenido durante dos años, con el fin de esperar al matrimonio.

