“Sí, hablé de Meli”: Ana Karina Soto se defendió por lluvia de críticas al hablar de su ‘amiga’ en vivo

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora quien se dio a conocer durante el famoso reality ‘Protagonistas de nuestra tele’ y desde allí, logró ser parte del canal RCN, convirtiéndose en una de las fichas más poderosas para el medio. Actualmente, la ocañera hace parte de ‘Mañana Express’ y de ‘Buen día Colombia’, los cuales se trasmiten a diario en las primeras horas del día.

Como es costumbre en estos programas se refieren a aquellos hechos que son noticia y tendencia en redes sociales. Una de ellos el más reciente video de Melissa Martínez en el que se gozó bailando el nuevo tema de Shakira y Karol G. Cabe resaltar que ambos son muy buenas amigas desde que Martínez era periodista de RCN. Sin dejar de lado, que a la barranquillera le molesta que no pueda realizar ninguna actividad sin que sus seguidores y demás periodistas la vinculen a un nuevo amorío tras, su ruptura con Matías Mier.

Le puede gustar: “Vieron el video editado”: Carolina Cruz se defendió tras polémico comentario sobre los implantes

En compañía de sus otros compañeros no dudaron en defender a la periodista deportiva, pues varios comentarios surgieron luego de que indicaran que el video de Melissa sería una clara indirecta para su expareja. Ante el hecho la molestia por parte de Ana Karina no se hizo esperar y aseguró: “Ella no necesita de eso, ella está más pendiente de su carrera, de su trabajo y de su empresa”.

Además, las palabras de la ocañera fueron aplaudidas por sus compañeros en especial por parte de Mauricio Veléz, quien aseguró que Martínez es una mujer exitosa que no requiere de generar polémica, pues anda facturando y enfocada en cada uno de sus proyectos.

También puede leer: “Tiene esa voz muy gay”: el mensaje homofóbico que recibió reconocido periodista de Noticias Caracol

Momentos más tarde, Soto volvió a aparecer a través de su cuenta de Instagram, en donde agregó: “Hoy tuve que hablar de un tema, sí que es viral que es tendencia mundial y es mi amiga Meli, pero, pues si uno tiene la oportunidad de defender a sus amigos donde sea, yo siempre lo voy a hacer”. Seguidamente, enfatizó que sin importar los comentarios negativos que ha recibido este es un tema que debería tratar sí o sí y debería asumir una posición frente al tema.

Finalmente, la presentadora reiteró que estaba feliz por su amiga, pues es una mujer que trabaja en el mundo de la televisión, tiene su propia marca la cual ha logrado ser todo un éxito y que aplaude que Melissa salga bailando en sus redes sociales: ”Que mamacitas como Sandra Bohórquez, puedan lucir cada una de sus prendas. Meli, te amo”.