Martha Isabel Bolaños de ‘La Casa de los Famosos’ le envió duro mensaje a los ‘Papillentes’ y sus seguidores

En entrevista para Publimetro Colombia, la actriz vallecaucana decidió abrir su corazón y expresar los sentimientos que le ha dejado su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, programa concurso del que se hizo referente por su unión al equipo ‘Galáctico’. Respecto a su equipo ‘enemigo’, los ‘Papillentes’, la ‘Pupuchurra’ decidió dejarles un mensaje en procura de que ellos y sus seguidores cambien sus actitudes.

En conversación con el diario gratuito más grande del mundo, Martha Isabel Bolaños, decidió hacer una diferenciación entre lo que sintió siendo parte de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y lo que generó en su vida su paso por LCDLF:

“En MasterChef yo sufrí desde el día uno hasta el último día, yo no me pude disfrutar ese reality. Allá también sentí el bullying y sentí el rechazo, allá también me la montaron. No tuve la oportunidad de mostrar otras facetas, por eso yo le dije sí a ‘La Casa de los Famosos’, ya que por más de que se me saliera algo horrible, nunca va a salir algo tan desagradable como para que se me acabe la vida”, expresó.

Adicionalmente, la mujer de 50 años, decidió ser tajante con sus pensamientos al momento de hablar de los miembros y seuidores del ‘Team Papillente’, dentro de ellos los que están en el ‘Top 6′, Karen Sevillano, Alfredo, Melfi y Pantera:

“Yo siento que a los ‘Galácticos’ nos seguían los papás de los influencers, son dos generaciones diferentes. Los ‘Papillentes son una generación con cosas muy bacanas, Karen es una persona creativa, con gran capacidad para jugar, pero el desamor siempre será más ruidoso y sus actos de desamor fueron demasiado notables, entonces pesan más, entonces muchos se van a quedar con esa impresión. Yo siempre se lo atribuí a su inmadurez. (...) Yo espero que en un futuro puedan modificar su proceso, sus actos negativos fueron muy reprochables, pero la amistad entre ellos sí es real”, argumentó.