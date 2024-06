Ana Karina Soto entre lágrimas contó la situación que vivió con Mafe Walker de La casa de los famosos, “desde el amor”

Una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia es Ana Karina Soto, una presentadora que tuvo sus inicios en el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y actualmente hace parte de programas como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’ de RCN Televisión. La ocañera ha sabido ganarse el cariño de los televidentes junto a su familia, su esposo, Alejandro Aguilar y su hijo Dante. Sin embargo, en esta ocasión ellos no fueron los protagonistas, pues Ana Karina entre lágrimas contó la situación que vivió con Mafe Walker.

Como es costumbre, los presentadores de ‘Buen día Colombia’ acostumbran a referirse al más reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’ y las diferentes situaciones que viven los participantes, pero este 6 de junio, además de esto, se dio la sección en la que varias figuras de la farándula se desmaquillan mientras que cuentan algunos de los procesos de su vida y en esta ocasión el turno fue para Mafe Walker.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Mafe Walker relató los difíciles momentos que vivió con el fallecimiento de su hermano y posteriormente, conoció al hombre con el que estuvo casado durante más de 10 años y este fue el motivo por el que decidió irse de Colombia: “Nos casamos en La Florida, luego pasamos un tiempo en España viviendo y después en Inglaterra”.

Seguidamente, Ana Karina indagó sobre si para ese momento su expareja se encontraba en la misma “orbita” que ella, donde Mafe dejó claro que no esto no se dio y por ende, el “llamado de consciencia” le indicó que era tiempo de dar un paso al costado con su matrimonio: “Sigue la señal y hasta que no te pone en el escenario uno es como yo aguanto, yo puedo (…) Hasta que tu cuerpo ya no te daba y la energía ya no. Tenía depresión”.

¿Qué pasó entre Ana Karina Soto y Mafe Walker de ‘La casa de los famosos’?

Luego de que Mafe Walker abriera su corazón y revelara varios detalles ya contados durante su paso por ‘La casa de los famosos’ tuvieron otra conversación con Ana Karina, donde la presentadora de ‘Buen día Colombia’ no pudo ocultar sus lágrimas y posteriormente le explicó a sus compañeros del programa de RCN Televisión:

“Me dijo muchas cosas bonitas como desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que me estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice ‘tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’, me dice mi amor, te estoy transmitiendo este mensaje (…)

Fue muy, muy especial, de hecho le conté a Viena durante el estreno de la película de Orly, yo no pude ir porque me sentía muy rara, de verdad. Mafe es un ser humano muy especial y si tiene algo que yo no logro explicar”, fueron las declaraciones de Ana Karina Soto.