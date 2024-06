Martha Isabel Bolaños reveló lo que sentiría si Karen Sevillano se gana ‘La Casa de los Famosos’

La noche del pasado domingo 2 de junio, ‘La Pupuchurra’ tuvo que decirle adiós a la posibilidad de ganarse los $400 millones de pesos de premio final de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, programa concurso en el que quedan en pie dos ‘Galácticos’, Julián y Sebastián, y cuatro ‘Papillentes’, Alfredo, Pantera, Melfi y Karen Sevillano. Precisamente la actriz vallecaucana decidió revelar los sentimientos que le generaría el hecho de que la influencer salga victoriosa de reality, todo esto en entrevista con Publimetro Colombia.

“Yo pensé que era este”, fueron las palabras con las que Martha Isabel Bolaños, describió su sentir tras su eliminación, frase que alude a sus pasos por otros audiovisuales como ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y ‘ El Desafío’ de Caracol; aunque en conversación con el diario gratuito más grande del mundo mostró un nuevo anhelo que invade su cuerpo y que la motiva a estar en un programa similar: “Por alguna extraña razón yo soy como masoquista y creo que tal vez me falta uno, ya sea de baile o de convivencia, incluso en otro país”, expresó.

Pero la mente de Bolaños no solo está enfocada en su devenir, también en el de sus dos ‘parceros’ que aún están en competencia, hasta el punto que reveló el sentimiento que le generaría el hecho de que Karen sea la ganadora: “Si Karen se gana el concurso me daría un poco de resignación, sobre todo por tener que soltar la ilusión de que Julián o Sebastián se lo ganaran; porque la voluntad de Dios es perfecta y mi ciclo ya pasó. Me sería indiferente si otro se lo gana”, argumentó.

“Aunque, como dice el dicho, pasado pisado, yo sí he querido guardar distancia. Por delante siempre va a estar la cordialidad y no les voy a entregar desprecio por su desprecio, ni odio con odio, pero distancia si”, añadió.