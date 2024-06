Un restaurante colombiano entre los 50 mejores del mundo en 2024

El mejor restaurante del mundo en 2024 se llama Disfrutar y queda en Barcelona. Así lo determinó la ceremonia anual de The World’s 50 Best el hotel Wynn Las Vegas (Estados Unidos), donde se celebró la gala de la 22ª edición de los considerados “Óscar de la gastronomía”, en donde un restaurante bogotano volvió a figurar: El Chato, bajo el comando del chef Álvaro Clavijo, quedó en la posición 25 de la lista más importante de la industria en el planeta.

La lista The 50 Best es el resultado de los votos de 1.080 expertos internacionales del sector de la gastronomía, entre críticos, escritores gastronómicos, chefs y hosteleros que representan 27 regiones diferentes, cada una con 40 miembros, incluyendo un presidente. En esta versión 22°, se tuvieron en cuenta como criterios de votación no solo el sabor y el estilo de cada restaurante, sino el aporte que realizan a la sociedad, el servicio y lo que cuentan con cada plato.

Este premio es otro reconocimiento para el restaurante El Chato, su chef Álvaro Clavijo y al talento de su gran equipo, ubicados entre los mejores a nivel internacional, como resultado de un trabajo fuerte de muchos años, de esfuerzo, dedicación y de ser fieles al concepto de trabajar con base en el apoyo a productores locales, con ingredientes colombianos y a partir de ahí construir un menú.

“Este es un reconocimiento para Colombia y su gastronomía, estamos muy agradecidos y orgullosos de posicionar nuestro país a nivel mundial con esta distinción. Existen millones de restaurantes, estar entre los 50 mejores del mundo en el puesto …. y ser el único colombiano es un gran motivo de celebración”, afirma Alvaro Clavijo.

La lista de Th 50 Best en 2024 tiene un marcado acento español, toda vez que aparte del primer lugar de Disfrutar, en el segundo está Etxebarri (en Vizcaya) y el cuarto lugar es para DiverXO (Madrid). El mejor restaurante de Latinoamérica es Maido, en Lima, en el quinto lugar de la tabla, y también hay que destacar distinciones como el premio al restaurante sostenible para Nobelhart & Schmutizig (Berlín), el premio al restaurante a seguir que recibió Kato, en Los Ángeles, el reconocimiento a la mejor pastelera del año que recibió la francesa Nina Métayer, dueña de Delicatesserie, el mejor sommelier del año es Pablo Rivero, del restaurante Don Julio, en Buenos Aires (puesto 10 en la lista), y como mejor cocinera fue elegida la brasileña Janaína Torres, del restaurante A Casa do Porco (São Paulo), en el puesto 27º de la clasificación.

LOS 50 MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO EN 2024

1. Disfrutar (Barcelona, España)

2. Etxebarri (Axpe, España)

3. Table by Bruno Verjus (París, Francia)

4. DiverXO (Madrid, España)

5. Maido (Lima, Perú). Mejor restaurante de Sudamérica

6. Atomix (Nueva York, EE UU). Mejor en Norteamérica

7. Quintonil (Ciudad de México, México)

8. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

9. Gaggan (Bangkok, Tailandia) Mejor restaurante en Asia

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11. Septime (París, Francia)

12. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

13. Trèsind Studio (Dubái). Mejor restaurante en Middle East

14. Quique Dacosta (Dénia, España)

15. Sezanne, Tokio

16. Kjolle (Lima, Perú)

17. Kol (Londres, Reino Unido)

18. Plénitude (París, Francia) El mejor anfitrión

19. Reale (Castel di Sangro, Italia)

20. Wing (Hong Kong). La entrada más rápida de 2024

21. Florilège (Tokio, Japón)

22. Steirereck (Viena, Austria)

23. Sühring (Bangkok, Tailandia)

24. Odette (Singapur)

25. El Chato (Bogotá, Colombia)

26. The Chairman (Hong Kong)

27. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

28. Elkano (Getaria, España)

29. Boragó (Santiago de Chile, Chile)

30. Tim Raue (Berlín, Alemania)

31. Belcanto (Lisboa, Portugal)

32. Den (Tokio, Japón)

33. Pujol (Ciudad de México, México)

34. Rosetta (Ciudad de México, México)

35. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

36. The Jane (Amberes, Bélgica)

37. Oteque (Río de Janeiro, Brasil). Vuelve a entrar en la lista

38. Sorn (Bangkok, Tailandia). Vuelve a entrar en la lista

39. Piazza Duomo (Alba, Italia)

40. Le Du (Bangkok, Tailandia)

41. Mayta (Lima, Perú)

42. Ikoyi (Londres, Reino Unido)

43. Nobelhart & Schmutizig (Berlín, Alemania). Premio al restaurante más sostenible

44. Mingles (Seúl, Corea del Sur). Nuevo en la lista

45. Arpège (París, Francia). Vuelve a entrar en la lista.

46. Single Thread (Healdsburg, Estados Unidos). Vuelve a entrar en la lista

47. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemania)

48. Hiša Franco (Kobarid, Eslovenia)

49. La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Nuevo en la lista. Mejor restaurante en África

50. Uliassi (Senigallia, Italia)