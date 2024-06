Carla Giraldo rompió el silencio y habló del video de La Segura y Ornella imitando su disgusto con Cristina Hurtado

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión y la plataforma ‘Vix’ es uno los ‘realities’ más reconocidos en Latinoamérica y por primera vez llegó a Colombia con el fin de cautivar a los televidentes con los creadores de contenido, actores y exparticipantes de otros programas que decidieron quedarse inmersos en una misma casa. Aunque la producción está en su recta final, las peleas, felicidad, tristeza han sido las principales protagonistas no solo en participantes como Julián Trujillo, Karen Sevillano, Ornella y La Segura, sino también en sus presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, quienes dejaron ver las rencillas que tenían. Recientemente, Carla Giraldo habló del video de La Segura y Ornella imitando su disgusto con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’.

PUBLICIDAD

El inicio de ‘La casa de los famosos’ no solo trajo consigo un nueva aire para el canal RCN, sino también un nuevo reto, especialmente para Carla, quien cuenta con una amplia experiencia en la esfera actoral y ahora le dio rienda suelta a su faceta como presentadora. Aunque el camino para ella no ha sido sencillo, con el paso de los días ha logrado pasar de las críticas a los amores debido a su espontaneidad y carisma en cada una de sus apariciones y en medio de sus apuntes.

Pero, sin duda, uno de los momentos más recordados por los televidentes tiene que ver con sus momentos con Cristina, especialmente de la “tarea”, donde Carla le preguntó a Cristina sobre que vendría para los famosos, pues los días se encuentran divididos, entre eliminación, líder, presupuesto: “Cuénteme usted que se sabe la tarea” mientras que Hurtado en medio de la molestia reiteró: “Cuénteme, cuénteme que usted se sabe la tarea”.

Como era de esperarse el respectivo audio adquirió una amplia visibilidad siendo replicado en redes como Tiktok, pero la mayor sorpresa fue que Ornella y La Segura en medio de su encuentro decidieron replicarlo ocasionando diversas risas: “Manejamos un excelente ambiente laboral. El ambiente laboral:”

Horas más tarde, Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’ no dudó en referirse al tema, en un primer momento comentando el video con varias risas y un “amo” para posteriormente compartirlo en sus historias de Instagram: “Jajaja recordando la tarea. me hicieron la mañana”. Asimismo, varios no dudaron en recordarle este momento con algunas risas, pues resaltaron que ahora los exparticipantes saben lo que ocurría entre ellas, sin embargo, estas diferencias habrían quedado en el olvido, pues ahora se les ha visto conversar e incluso tomarse fotos a lo largo del programa.