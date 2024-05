“El reality me hacía ver feita” Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores con este lindo maquillaje

Ornella es una joven creadora de contenido digital, oriunda de Riohacha, La Guajira. Posee un título profesional en psicología de la Universidad del Norte y se ha destacado como modelo e influencer, especialmente por su contenido sobre looks, maquillaje y la cultura costeña.

Ella es una de las exparticipantes más queridas de La casa de los famosos Colombia, pues pese a su eliminación, cuenta con apoyo de miles de personas que disfrutaron su proceso en el programa y sienten admiración hacía ella por el trabajo que hizo a lo largo de los 106 días que estuvo dentro del mismo.

A pesar de su carisma y estrategia, Ornella fue eliminada del programa con un apoyo del 14.20%, un margen muy estrecho comparado con su compañero Galáctico, quien recibió un 14.35%2.

Su tiempo en “La casa de los famosos Colombia” fue ciertamente dinámico y lleno de giros inesperados, lo que refleja la naturaleza impredecible de los reality shows.

Es importante destacar que, tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Ornella se ha mostrado demasiado activa en su cuenta y ha reposteado los mensajes que le envían sus seguidores a además de compartir detalles relacionados con su retorno a la realidad tras ser eliminada.

“Ustedes no están psicológicamente listos para ver este poder. Uno, dos, tres, ya. ¿Si ven que no era yo? Era el reality que me hacía ver feita porque yo soy hermosa”, dijo entre risas.

Después de algunos segundos de enfocar los detalles de su maquillaje profesional, Ornella Sierra afirmó que se siente bella al poder resaltar los detalles más bellos de su rostro.

“Ya que volví a sus manos, les voy a presentar a mi maquilladora, o sea las 100 mil personas que me seguían antes del programa ya la conocían, pero las 700 mil nuevas no, se las presento (…) ella siempre me maquilla divino, así quedé”, finalizó la hermosa Ornella Sierra.