Carla Giraldo celebró la salida de Martha de ‘La Casa de los Famosos’ con polémico comentario

Carla Giraldo aunque ya era reconocida en el medio televisivo por su actuación en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Me llaman Lolita’, además de ser ganadora de una de las temporadas más polémicas de ‘Masterchef Colombia’. Ahora está brillando como presentadora de ‘La casa de los famosos’, una producción de RCN y VIX en donde retan a varios influencers, actores y cantantes, conviven en el encierro por 400 millones de pesos.

Carla ha deslumbrado a varios de los televidentes con sus chistes y personalidad para hablar de algunos de los chismes del reality, pero además de brillar como presentadora, ha creado un sólido público en sus redes sociales para hablar del detrás de cámara de la producción y de su día antes de presentar, y recientemente compartió que una enfermedad ha afectado su rendimiento ante las cámaras.

Aunque Carla tiene afinidad con varios de los participantes, muchos afirman que tiene más afinidad con el ‘Team Papilla’ por lo que tras la salida de Martha Isabel Bolaños, Carla hizo un polémico comentario que dejó sorprendidos a muchos. Cuando Carla recibió a Martha a las afueras del reality dijo: “es un placer tenerte afuera”, por lo que muchos asumen que el comentario de Carla celebró la salida de Martha.

Pese a esto, tras la salida, Carla felicitó a Martha por el juego que logró llevar en el concurso de RCN y VIX.

Carla Giraldo y su polémica relación laboral con Cristina Hurtado

Cristina Hurtado, aunque en un inicio había decidido no alimentar estos rumores, en una entrevista para la revista Semana habló sobre la realidad de su vínculo con Carla Giraldo y confesó que como muchos lo decían, no comparten mucho y se limitan a presentar en el set, afirmando que tienen personalidades muy diferentes que no les han permitido convivir en el espacio de grabación.

Para muchos, su relación era evidentemente mala, pero Carla Giraldo y Lina Tejeiro dejaron ver su inconformidad por este tipo de comentarios, indicando que las aclaraciones de Cristina dejaron mucho que desear, pues aunque Carla ha preferido guardar silencio sobre la situación, estos comentarios ratifican las asperezas que existen fuera del set.