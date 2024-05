“Ni siquiera tengo ViX”: ‘La Segura’ está evitando ver ‘La Casa de los Famosos’ por está razón

‘La Segura’ le dejó saber a sus fans que desde salió de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no ha estado muy al tanto de lo que ha sucedido con el resto de sus compañeros, indicando que ha estado evitando ver contenido relacionado en las redes sociales por una razón de gran importancia para ella.

La creadora de contenido encontró la salida del reality show hace dos domingos, luego de que sacara la menor cantidad de votos del público, lo que se tradujo en su eliminación, algo que dejó indignados a muchos televidentes quienes se mostraron dubitativos por los resultados de esta gala.

Sin embargo, pese a haber manifestado en más de una oportunidad que ella tampoco creía mucho en los resultados emitidos por RCN, La Segura ha vuelto a mostrarse alegre en las redes sociales, empezando a generar su contenido habitual, justo como antes de entrar a este programa.

Pero a pesar de que no quiere pronunciarse mucho sobre este tema, muchos de sus seguidores parece que la han abordado en relación a su paso por La Casa de los Famosos. Y a propósito de esto, la joven confesó que no ha estado al tanto de lo que ha ocurrido en los últimos días dentro de la casa/estudio.

De hecho, aseguró que la poca información actual que tiene no la ha consumido a través de la aplicación de streaming, sino que lo ha podido averiguar a través de breves clips en TikTok.

“Ni siquiera tengo ViX en mi teléfono. Desde que me fui obviamente ha sido un proceso, y lo poco o mucho que veo o me encuentro es por TikTok”, contó la colombiana en una historia.

¿Por qué La Segura está evitando ver La Casa de los Famosos?

En la misma historia, la influencer indicó que esto se debe a una elección que tomó a propósito de lo mucho que le ha afectado salir de La Casa de los Famosos, asegurando que ver contenido al respecto la pone triste.

“Yo no sé muchas cosas de allá, algunas que me encuentro y me quedo por ahí, pero de resto no, para no quedarme porque en realidad me dan bajones. Me pongo ‘tristica’”, confesó La Segura.

Además, indicó que está tratando de cambiar su algoritmo de TikTok para que no le recomiende más videos relacionados con el programa: “trato de evadir todos los videos que me salen del reality porque me da ‘sentimental’ y me pongo ‘tristonga’, entonces trato de cambiar mi algoritmo a otras cosas que no tengan nada que ver con el reality”.