“Nos utilizaron”: La Segura se fue en contra de ‘La Casa de los Famosos’ por supuesta manipulación en las votaciones

‘La Casa de los Famosos’ es un formato novedoso en la televisión colombiana, aunque ha sido replicado en varios países de América Latina como México. Aquí en el país han sido varias las personalidades que han sido parte de esta producción que ya se acerca a su recta final; una de las más recientes eliminadas, es Natalia Segura, más conocida en redes sociales La Segura.

Aunque en varias oportunidades la influencer se destacó por ser la más votada en varias oportunidades, pero salió tras una votación regular en el cuarto de eliminación, son su salida, Natalia ha usado sus redes sociales para hacer una campaña para que Karen Sevillano se corone como la ganadora, además de apoyar a otros de los famosos que conforman el ‘Team Papillente’.

Pero en esta oportunidad, la influencer mostró su molestia con la forma en la que RCN ha manejado las votaciones, luego de la salida de Ornella, una de las favoritas por muchos de sus excompañeros de reality a ser la ganadora del concurso, además de ser quién con su votación dejó en riesgo a La Segura y Karen.

La Segura afirmó que le parecía bastante extraño la forma en la que semana a semana cambian los votos, además de las inconsistencias que se encuentran en algunas de las votaciones: “Yo me quiero ir a muerte, es la primera vez que veo el reality. Me quiero ir a muerte para que ustedes voten por Karen, pero este tipo de cosas a mí me enervan, porque son ilógicas. Acaben esto ya, ya sabemos quién va a ganar, siento que literalmente perdí tres meses de mi vida. Me quedo con personas en mi corazón, pero esto es una mierda. Nos utilizaron y a ustedes también”.

Natalia no es la única que ha demostrado inconformidad por las votaciones, e incluso Culotauro se unió al llamado afirmando que RCN está manipulando la producción, para beneficiar a algunas caras de la producción, el comediante dijo: “da rabia cuando usted conoció a esa gente, y desde la salida de ‘La Segu’ se les está notando, ya denles el premio a los galácticos”.

Incluso, varios televidentes han cuestionado quienes auditan los votos, a lo que el canal respondió que tienen un equipo directamente de la producción que se encarga de hacer el conteo.