Martha Isabel Bolaños arremetió contra ‘Los papillentes’ y pidió contratar a Karen Sevillano como actriz

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión y la plataforma ‘Vix’ ha logrado dar de que hablar durante los últimos tres meses, es decir, desde su inicio en la pantalla chica. Aunque sus niveles de ‘rating’ no han sido buenos, el programa sigue poniéndole fe a la producción debido al éxito que ha logrado adquirir en otros países. Sin duda, algunos de los participantes que más ha dado de que hablar han sido Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y ‘La segura’ debido a sus fuertes discusiones y las diferencias que han tenido a lo largo del programa. Ahora, durante la más reciente salida de Martha Isabel arremetió contra el Team papillente tildándolos de inmaduros e incluso aseguró que Karen debe ser contratada como actriz.

Una de las salidas más sorpresivas de ‘La casa de los famosos’ tiene que ver con la de Martha Isabel Bolaños, quien fue la más votada por el público quedándose junto a Alfredo que logró regresar a la competencia. Aunque la famosa actriz terminó demostrando su serenidad y cariño hacia la gente que votó por ella, por supuesto, su visita al programa ‘Buen día Colombia’ no iba a pasar por alto, donde indagarían sobre las diferentes situaciones que vivió dentro del ‘reality’ de RCN Televisión.

Uno de los temas más esperados tiene que ver precisamente con el ‘team’ con el que no logró conectar siendo precisamente ‘Los papillentes’: “Es evidente que los papillentes han tenido comportamientos poco ortodoxos... inmaduros. Un galáctico no haría una cosa así, nos equivocamos muchísimo, considero que solo yo la que más se equivocó, pero al mismo tiempo tuve la capacidad de repuperar, de aceptarme (...) Los papillentes se conservan igual, ellos van a fuego con su sentido del humor, con sus opiniones y se nota la diferencia (...)

“Estoy sorprendida y lo que digo es que feo. No me duele por mí me duele por ellos. Qué feo. De donde sale eso tan feo (...) Está muy niño (haciendo referencia a Alfredo) (...) Con ‘Los papillentes no me interesa cultiva o insistir. Bastante insistí allá adentro que ahora prefiere tomar distancia (...) Me di cuenta de que soy noble (...) a pesar de que me hicieran, lo que me hicieran yo les hablaba. Cuando uno es noble, es noble”. Además Martha resaltó que su paso por el ‘reality’ le permitió un mayor control emocional debido a las situaciones que vivió con algunos de los participantes.

Luego Martha reiteró que después de un día de cine donde las peleas fueron las protagonistas en el grupo galáctico quedó sorprendida con la reacción de Karen: “Karen parecía que estaba poseída, parecía que estaba demasiado feliz de vernos pelear entre nosotros. Decía se les cayó la mascara y con unos gestos que yo decía que gran actriz, cuando salga que la contraten.

Asimismo destacó que las amistades que puede llegar a darse fuera de ‘La casa de los famosos’ es precisamente, Julián Trujillo, José Miel y Sebastián González resaltando que debe arreglar y ver como se dan las cosas con Mafe Walker e Isabella Santiago debido a las situaciones que vivieron dentro del programa.