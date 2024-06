“Pide empatía, pero no la da”: Karen Sevillano responde a crítica de televidente

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues el teléfono regresó y con él una serie de noticias que pudiera cambiar el destino de los participantes, pues vendrán llamadas de sumatoria y pérdida de puntos, así como premios.

Sin embargo, en el transcurso del día, en horas de la convivencia, el top 6 de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tuvo una actividad en la terraza en la que compartieron un largo rato en medio de un almuerzo en el que respondieron algunas de las preguntas que hicieron varios de los televidentes.

Las interrogantes llegaron en sobres y con ello el nombre y usuario de los televidentes junto a las preguntas que iban dirigidas a cada participante. Una de las interrogantes fue dirigida a Miguel Melfi sobre si de verdad se enamoró o no de Nataly Umaña.

Pero momentos más tarde llegó otra que dejó a la creadora de contenido Karen Sevillano a la expectativa, pues fue una crítica a su actuar, en la que le cuestionaron los motivos por los que pide empatía, pero no la da”. El encargado de leer el sobre fue Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien no dudó en ponerle picante al momento.

“¡A ver! ¡Qué pena! Pero voy a contestarle a Wilmarys Salas, un saludo para Wilmarys. ¿Wilmarys por qué me estás haciendo esto, Wilmarys? En realidad, yo me considero una persona supremamente empática, sí Wilmarys. Te lo voy diciendo, yo no sé cuál sea el concepto que vos tenés de empatía, pero te lo digo Wilmarys, yo soy una persona que para mí la empatía es pensar en el otro, y en esta casa no hay una persona que piense más en el otro que yo. Decir que yo no tengo empatía es algo supremamente grave. Porque yo soy una persona supremamente empática, yo pienso en los demás. En el momento en el que yo me voy a comer algo, estoy pendiente si alguien más no ha comido, yo nunca me como nada ajeno ni me como las cosas de manera desmedida sin pensar en el resto de las personas”

— Karen Sevillano