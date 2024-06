Madre de Lina Tejeiro envió pulla por los ataques que recibía Martha en ‘La Casa de los Famosos’

La gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia dejó un sinsabor dentro de los televidentes pertenecientes al Team Galáctico, pues la actriz Martha Isabel Bolaños se convirtió en la decimoctava eliminada de la competencia.

Su salida derivó en una ola de reacciones en las redes sociales por parte de quienes querían verla en la final de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia junto a sus compañeros los actores Julián Trujillo y Sebastián González.

Sin embargo, a su salida de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la actriz fue recibida en el hotel por su mejor amigo quien de inmediato le dio el teléfono para grabar un video con un mensaje de agradecimiento a quienes la estuvieron acompañando en la travesía desde el pasado 11 de febrero.

“En unas horas aparezco oficialmente. Solamente quiero darles las gracias, porque me estoy enterando del furor, de la magnitud de esto, uno allá encerrado no tiene ni idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De corazón, gracias! A la fanaticada galáctica, a los clubs de fans que se abrieron, al team Martha, gracias mi gente hermosa, por apoyarme, por quererme, por comprenderme, por aceptarme, por votar. No nos alcanzó, pero bueno, ya saben y lo he dicho un millón de veces: la voluntad de Dios es perfecta. De aquí en adelante vamos con la cabeza en alto, con dignidad, vamos a seguir haciendo las cosas bien, por acá me están contando muchos chismes, lo importante es todo con el corazón, los quiero”, dijo Martha Isabel Bolaños.

El post de la actriz se llenó de diversos comentarios de apoyo por parte de otras figuras del espectáculo colombiano como sus excompañeros de ‘Yo Soy Betty, La Fea’, así como del ‘Desafío’ y ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pero entre ellos un comentario que llamó poderosamente la atención y no es otro que el de Vibiana Tejeiro, madre de la presentadora Lina Tejeiro, quien siempre mostró su afinidad por el Team Galáctico.

“Gracias Martha por enseñarnos a ser resilientes, gracias por enseñar la humildad y que si somos capaces de soportar cuando tenemos un corazón y una mente en paz. Aprendimos todos juntos. Abrazos ✨ 🫶🏻 ✨ 🫶🏻 ✨ 🫶🏻”, escribió Vibiana Tejeiro.