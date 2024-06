“Merecías llegar a la final”: José Miel reaccionó a la eliminación de Martha Isabel Bolaños

La reciente eliminación de Martha Isabel Bolaños de ‘La Casa de los Famosos’ sigue causando revuelo en las redes sociales. La salida de la ‘pupuchurra’, generó diversas reacciones, incluyendo la del cantante José Miel, quien calificó la decisión de injusta.

PUBLICIDAD

El joven artista y compañero cercano de Bolaños en la casa lamentó profundamente que ella no pudiera continuar en la competencia televisiva. A través de varias historias en su cuenta de Instagram, Miel elogió la capacidad de Martha Isabel para resistir casi cuatro meses de convivencia con personas de temperamentos difíciles.

“Te amo para siempre, Dios sabe cómo hace sus cosas, no quiero decir nada porque se me sale el veneno”, escribió Miel en una de las fotos de la actriz. En otro mensaje, añadió: “Eres un ser humano maravilloso, eres mágica, eres especial, frentera, honesta, sincera, bella y talentosa y sé que te esperan cosas maravillosas aquí afuera, ya verás. Te mereces mucha felicidad y todo lo mejor que tiene la vida. Te amo hasta el infinito”.

Reacción de José Miel a la eliminación de Martha Isabel Bolaños El artista calificó de injusta su salida del reality de RCN. / Foto: Instagram @soyjosemiel - Tomado el 3 de junio de 2024.

El cantante también expresó su desacuerdo con las votaciones del público, señalando que Bolaños merecía haber alcanzado un puesto mucho más alto en el reality. “No es justo, tú merecías llegar a la final, mi Martucha, pero sé que Dios tiene tantas cosas lindas para ti mi adorada”, afirmó Miel.

Además de sus mensajes de apoyo, José Miel aseguró que su amistad con Martha Isabel será “real y maravillosa” más allá del programa. En otro clip, el artista apareció junto con la actriz compartiendo una comida y poniéndose al día con todas las incidencias que surgieron después del reality.

José Miel no se reunió con sus excompañeros en ‘Yo, José Gabriel’

En un live anterior, Miel no ocultó su alegría por la eliminación de ‘La Segura’, una de las participantes más polémicas por su lenguaje y por haber tenido bastantes enfrentamientos con Martha Isabel.

Al ser cuestionado sobre su ausencia en el programa ‘Yo, José Gabriel’, Miel explicó que aunque fue invitado, decidió no asistir para evitar encontrarse con personas que no le agradan. “Aunque me dijeron que hice falta ahí, no quería ver a algunas personas que no me interesan. Además, me habían invitado a otros eventos donde iban a estar esas personas y para qué verlas, no me interesa darles un abrazo”, explicó.