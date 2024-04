“Una persona del campo”: Érika Zapata confesó cuál fue uno de los retos más grandes de su vida

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas por los colombianos gracias a sus diversas apariciones en las emisiones de Noticias Caracol, informando sobre los principales hechos del Valle de Aburrá, ya que es una de las corresponsales en Medellín. Además de su rol en el noticiero, también es la presentadora de ‘La finca de hoy’ que pertenece a Caracol Televisión. La paisa deja claro que ama su trabajo, pues recientemente confesó uno de los retos más grandes de su vida.

Sin duda, Érika ha logrado llamar la atención no solo por sus reportajes, sino también por su estilo frente a la cámara, sacando a flote sus raíces paisas y de paso, según ella, haciendo un periodismo diferente, lo que ha sido precisamente lo que ha logrado atrapar a los televidentes. Sin embargo, su camino no ha sido sencillo, pues ha tenido que atravesar por diversas críticas, las cuales le han permitido creer mucho más en su trabajo.

Ahora, durante una entrevistas con la periodista María Camila Díaz, Zapata apareció con el fin de revelar aquellos secretos de su vida y de paso, las diversas rutinas que tiene a la hora de ser parte de las diversas emisiones. Uno de los detalles que más llamo la atención fue precisamente el tiempo que duerme y por ende, los que tiene para llegar al canal, causando sorpresa con su respuesta.

Además, Érika aseguró que también le gusta prepararse con datos y tener un buen contexto a pesar de los cortos minutos que tiene al aire: “Yo realmente los fines de semana entró a las 9 de la mañana y me levanto a las 3 de la mañana. Yo trabajo tardecito”, aseguró la periodista en medio de diversas risas.

En medio de su inesperada respuesta, Díaz no dudó en hacer cuentas del aproximado de horas que dormía la periodista, que sería alrededor de 3 horas o 4 horas: “Yo siempre trasnoché mucho, lo mismo en la universidad, porque yo me la pasaba estudiando mucho. Yo decía, tengo que ser una muy buena estudiante. Tengo que sacar buenas notas. En ese momento era porque quería que me dieran una beca para poder ingresar a la universidad, primero lo hice así en el colegio”.

Sin embargo, las declaraciones de la paisa en ‘Mujer poder’, no terminaron allí, pues reiteró que luego de haber conseguido entrar a la universidad, su siguiente paso fue darse a conocer: “Para mí llegar a la televisión era lo más difícil. Era una persona del campo que no conocía a nadie. Yo no tenía el mínimo acercamiento siquiera a un periodista. Yo no siquiera me sabía ir a un bus a Medellín”, reiterando que este fue un reto grande que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida.