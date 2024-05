¿Se olvidó del ex? Alina Lozano reveló si Jim Velásquez es el hombre que más ha amado

Alina Lozano se sincero en las redes sociales en relación a qué hombre es el que más ha amado, indicando si su actual esposo, Jim Velásquez tiene o no ese titulo. También aprovechó para ahondar un poco más en ese tema jugando con la idea de que ha llegado a amar a algunas parejas que no se merecían su cariño.

La actriz se ha convertido en una de las figuras del mundo del espectáculo colombiano que más críticas ha recibido durante los últimos años a propósito de estelarizar una relación con un hombre 30 años menor que ella, algo que muchos internautas rechazaron rotundamente.

Las cosas se pusieron un poco más intensas cuando la relación de noviazgo evolucionó a matrimonio, algo que muchos aún les cuesta creer debido a que pensaban que todo se trataba de una colaboración para generar ingresos y vistas en las redes sociales.

Y de cara a las últimas semanas volvieron a recibir otra oleada de criticas a propósito de que anunciaron que su embarazo terminó siendo una serie de falsos positivos, con muchos internautas asegurando que todo se trató de una farsa desde el principio.

Sin embargo, Alina Lozano y Jim Velásquez han seguido adelante con su contenido habitual en las redes, el cual gira alrededor del humor. Pero la actriz le dio un giro a esto para hablar de algo más serio al contar si su actual esposo es el hombre al que más ha amado.

“Esa mentira no se la digo a Jim. ‘Ay, sí, eres al que más he amado en la vida’”, dijo contundentemente al respecto.

Alina Lozano confesó haber amado a personas que no lo merecían

En el mismo clip, la colombiana dio a entender que en el pasado ha llegado a brindar su amor a pesar de que no era muy apropiado hacerlo, indicando que incluso en medio de relaciones poco sanas ha llegado a mostrar su cariño.

“Yo he amado a varios hombres, mucho, incluso en relaciones que no han sido muy sanas para mí. He amado bastante”, dijo Alina Lozano.

De cara al final del clip, la actriz le dejó saber a sus seguidores que para ella no hay una manera de medir el amor, por lo que no puede decir a qué hombre ha amado más: “a cada persona en su momento, pues, he amado lo mejor que podía amar, pero no tengo ese escalafón, esa jerarquía”.