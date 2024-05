Su esposo está involucrado: Alina Lozano reveló qué día no le gustaría volver a repetir

Alina Lozano le dejó saber a sus seguidores que las cosas en compañía de su esposo no siempre son gratas, contando a través de una historia de Instagram que en uno de los peores días que ha experimentado en los últimos años no solo estuvo ella como protagonista, sino también su pareja, Jim Velásquez, al punto de que dejó claro que no quiere volverlo a repetir

La pareja ha estado en la mira de muchos internautas desde que dieron a conocer que después de haber presumido que se convertirían en papás, al final las cosas no salieron como ellos pensaron, indicando que todo se trató de un “falso positivo”.

Esto trajo consigo una serie de comentarios negativos de parte de una gran cantidad de usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en cuestionar la veracidad de estas declaraciones, especulando que nunca iniciaron el proceso y que todo se trataba de una estrategia para generar contenido y dinero.

Y si bien tanto Alina Lozano como Jim Velásquez se mostraron decepcionados por lo sucedido, han intentado seguir adelante con sus vidas, en especial con su faceta de creadores de contenido en Instagram. Y a propósito de esto, la actriz decidió retomar una de de sus dinámicas favoritas: una sesión de preguntas y respuestas.

Aprovechando una de las interrogantes de uno de sus seguidores compartió cuál ha sido uno de los días más complicados que ha vivido, indicando que su esposo estuvo involucrado en la fórmula.

“El día que le contamos a todos nuestros seguidores que éramos pareja en la vida real (...) Hubiésemos mantenido nuestra relación de ficción solamente, no la real”, contó la colombiana en la historia.

Alina Lozano también habló del día que le gustaría repetir

La actriz aprovechó esta misma sesión de preguntas y respuestas para hablar de algo más positivo, tomando en cuenta la interrogante de un seguidor para contar qué día le gustaría volver a vivir, indicando que está relacionado con su hijo.

“El día que nació mi hijo, amigos. Ay, cuando yo lo estaba abrazando así a mi bello hijo, lo repetiría una y mil veces”, confesó Alina Lozano.