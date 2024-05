Alina Lozano compartió una desventaja de casarse con alguien menor que ella y la tildan de hipócrita

Alina Lozano dejó entrever que si bien ha disfrutado varios momentos de su relación con Jim Velásquez, a través de un video de Instagram dejó ver que hay un detalle que no es de su agrado y que está presente debido a la diferencia de edad que hay entre ellos. Y a propósito de esto, muchos internautas no la perdonaron y arremetieron en su contra.

La pareja se ha involucrado en una gran cantidad de situaciones controversiales en las redes sociales a propósito de la diferencia de edad que hay entre ellos, siendo esta de aproximadamente 30 años, algo que condenaron duramente varios usuarios de las redes sociales, en especial cuando anunciaron que se casarían.

Además, recientemente el par de colombianos también se vio involucrado en una situación polémica luego de que anunciaran que su presunto embarazo no fue más que un falso positivo, dividiendo opiniones en las redes sociales en donde varios usuarios aseguraron que todo se trataba de una farsa desde el principio.

Pero pese a las críticas, tanto Alina Lozano como Jim Velásquez han seguido adelante con su vida y con su contenido en las redes sociales, pasando página de este momento incómodo para ellos al estelarizar varios videos cómicos.

Y a propósito de esto, el matrimonio compartió un clip en donde se podía ver cómo protagonizaban una situación divertida en donde se podía evidenciar que Alina no estaba contenta con un aspecto de su esposo: los chistes que cuenta.

En el clip se puede ver que el joven empieza a contarle varios chistes a su esposa, los cuales a ella no le hacen nada de gracia, acotando en la descripción del clip que precisamente esto es una desventaja de salir “con alguien un poquito menor que tú”.

Incluso, de cara al final del clip muestra su descontento al reírse de manera sarcástica de uno de los chistes de su pareja, para seguidamente darle una bofetada y huir de donde está él.

Alina Lozano recibió varios comentarios negativos por su curioso video

A través de la sección de comentarios de la publicación compartida por la pareja se puede ver que muchos internautas no estuvieron de acuerdo con el contenido del clip, en especial con el final agresivo en donde el joven se termina llevando un golpe.

“Sabe que es un pollo y después se viene a quejar de su inmadurez. En fin, la hipocresía”, “La cachetada está de más, me parece... la cara no se toca... pero cada quien”, “Y vuelve y juega la agresividad” y “Por qué esa reacción violenta? Sólo intentas llamar la atención o en verdad eres así? Me decepcionas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Alina Lozano y Jim Velásquez.