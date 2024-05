“Falta de respeto”: critican a Alina Lozano y a Jim Velásquez por “burlarse” de este tema delicado

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a ponerse al frente de las críticas en las redes sociales luego de que varios usuarios de Instagram aseguraran que el par se está “burlando” de una situación que ellos consideran “delicada” y de cuidado, invitando a varios usuarios de esta red social a tomar medidas al respecto.

Los influencers dieron mucho de qué hablar durante las últimas semanas luego de que informaran que su plan de convertirse en papás se habría esfumado debido a que todo se trató de una serie de “falsos positivos” que experimentó la actriz durante este proceso.

A través de varios videos Alina Lozano aclaró que no perdieron a su bebé, ya que nunca hubo uno, reiterando que no están de luto por su hijo, sino por la idea de haber perdido su ilusión de convertirse en papás.

Pese a esto, el matrimonio ha abordado la situación de una manera que a los usuarios de las redes sociales les ha parecido irrespetuosa, ya que han grabado una gran cantidad de videos “espontáneos” en donde dejan ver lo mucho que esta noticia les afectó, en especial a Jim Velásquez.

A través de sus perfiles se puede ver cómo el joven llora mientras ve los resultados vacíos de las ecografías, sosteniendo una toalla enrollada como si fuera un bebé, además de mostrarse melancólico cuando su esposa se pronuncia sobre el tema.

Este detalle, sumado con el hecho de que muchos internautas aseguran que todo esto fue un teatro y que nunca hubo intención de quedar embarazados, desató el lado más negativo de los internautas, mostrando mucho rechazo por este contenido reciente.

Así reaccionaron los internautas al nuevo contenido de Alina Lozano y Jim Velásquez

A través de la sección de comentarios de muchas publicaciones del par de colombianos, varios usuarios de Instagram no se midieron a la hora de dejar mensajes negativos rechazando el hecho de que estén jugando con este tema, ya que hay persona que sí han experimentado una pérdida real, asegurando que la de ellos es solo un teatro.

“En sus últimos vídeos se pasan, ya parece show y no lo veo muy bien, es verdad que son actores pero da la impresión que todo es actuado”, “Me parece una falta de respeto que sigan haciendo dinero con esta situación tan delicada, que pareja tan asquerosa”, “Siento que ya es hasta burla para las personas que no pueden tener bebés” y “Creo que ya es una burla, ella no perdió ningún bebé” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Jim Velásquez.

Además, otros comentarios invitan a los internautas a dejar de seguir e incluso a denunciar las cuentas de Instagram de Alina Lozano y su esposo, a modo de lección por este tipo de contenido.