“Me tocó salirme“: Jhonny Rivera habló del ‘problema’ que le impide salir a hacer mercado

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores que extraña realizar una actividad que para muchas personas es algo básico: salir a mercar. Y a propósito de esto contó las razones por las que ya no puede salir a un supermercado, relatando una anécdota que le dejó una mala experiencia, al punto de que ha decidido no volver a aventurarse a hacer mercado.

El cantante suele mostrarse muy abierto con sus seguidores, bien sea durante sus presentaciones al hablar y al tomarse fotos con su público, o a través de las redes sociales al interactuar con ellos a través de sus historias de Instagram con cuentos, concursos y adelantos de sus producciones.

Y es precisamente a través de esta plataforma que el artista suele contar varios detalles de su vida para que sus fanáticos puedan conocer un poco más sobre él y estar al tanto de lo que sucede en su vida, muchas veces a través de dinámicas de preguntas y respuestas.

A propósito de esto, Jhonny Rivera aprovechó esto para compartir con sus seguidores una historia en la que indicó que extraña salir a mercar, resaltando que si bien es una actividad muy rutinaria para muchos, una incomoda experiencia que vivió hace algunos años le quitó las ganas de volver a hacerlo.

“Yo viví solo en Bogotá unos meses y me fui a hacer un mercado al Éxito, y cogí el carrito y arranqué, y la gente no me decía nada, una fotico, dos foticos. Cuando yo iba echándole cosas al carro, tres fotos, cuatro fotos, cinco fotos, se me fue acumulando gente”, empezó a contar el colombiano.

Esta situación llevó a que Jhonny tuviera que salir huyendo del supermercado, dejando botado el carro lleno con los víveres que iba a comprar: “me tocó salirme”.

Jhonny Rivera tiene alternativas para poder comprar productos

Si bien el intérprete de ‘El intenso’ admitió que una mala experiencia le quitó las ganas de aventurarse a hacer compras en un supermercado, encontró la manera de poder adquirir uno que otro artículo que necesita sin el riesgo de ser abordado por sus fanáticos.

“Cuando voy a comprar dos o tres cosas, sí, claro, yo voy aquí a Alkosto, voy a Home Center, dos o tres cosas y listo. Me tomo la fotico en el camino y no pasa nada. Pero ya ahí mercar, mercar, ya es otra historia”, concluyó Jhonny Rivera.