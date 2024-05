Jhonny Rivera y Jenny López, una pareja que desafía los estándares del mundo del espectáculo con su diferencia de edad, continúan siendo centro de atención y polémica. A pesar de los casi 30 años que los separan, su amor ha resistido las críticas y opiniones adversas, demostrando una vez más que su relación es sólida y sincera.

Recientemente, Jhonny compartió en sus redes sociales su regreso al país tras una exitosa gira musical por varias ciudades de Europa. Como es habitual, abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus miles de seguidores. Sin embargo, una pregunta específica sobre su relación sentimental con Jenny López llamó la atención.

Un usuario cuestionó por qué Jhonny no mostraba cariño hacia su prometida en las redes sociales. Ante esto, el cantante respondió con seriedad, desafiando la premisa del seguidor. “¿Cómo sabes eso? ¿Que no sea cariñoso en las redes? Si no soy cariñoso en las redes es porque ustedes ven cómo nos tiran de duro, entonces, yo evito eso, pero yo sí soy cariñoso con ella”, afirmó Rivera en un video.

Esta respuesta reveló la delicada posición en la que se encuentran Jhonny y Jenny, constantemente expuestos a críticas y comentarios negativos sobre su relación en las plataformas digitales. A menudo, han sido objeto de acusaciones y juicios sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, incluso tildando a López de oportunista que busca impulsar su carrera musical a través de su romance con el cantante.

La razón por la que Jhonny Rivera no se muestra cariñoso con su novia en las redes pic.twitter.com/qmwon6vx3C — joseluengotop (@joseluengotop) May 15, 2024

Sin embargo, tanto Jhonny como Jenny han dejado claro en repetidas ocasiones que su amor es genuino y no se ven afectados por las opiniones externas. A pesar de las adversidades, continúan construyendo su vida juntos, apoyándose mutuamente en cada paso del camino.

Con esta aclaración sincera y directa, Jhonny Rivera reflejó su determinación por proteger su intimidad y mantener su relación lejos del escrutinio público.