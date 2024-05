Jenny López reveló lo que haría si se entera de que Jhonny Rivera le es infiel; “ya me di cuenta”

La caucana Jenny López se está forjando de a poco un nombre en la música popular, camino que no ha sido nada fácil, ya que muchos la critican por tener la ayuda de su pareja, Jhonny Rivera, uno de los referentes del género. A pesar de los detractores que se le han generado en esta aventura, la mujer sigue dando todo de sí para cumplir sus sueños; muestra de esto es su próximo lanzamiento en el que le mandó un mensaje contundente a los hombres infieles.

López y Rivera vienen pasando por uno de los momentos más lindos de su idilio de amor, ya que estuvieron de gira por Europa demostrando el talento que tienen sobre las tarimas y los micrófonos, visitando, entre otros países, España y Europa. Pero, mientras este viaje se ejecutaba, el equipo de trabajo de Jenny venía consolidando el próximo ‘palo’ musical de la artista, ‘Mejor Solita’, una canción cuyos pequeños avances de la letra ha dado de que hablar en las redes.

“Ya me di cuenta de todas sus aventuras y de varios amores; y me quiere enamorar. Pues él no sabe, tengo el corazón bien malo y como un hombre bandido también puedo lastimar”, es parte de la lírica de este tema que se suma a la seguidilla de lanzamientos como ‘Que se mueran’, ‘Acapulco’ y ‘Culpables’, estos dos últimos realizados en compañía de su media naranja.

A esta campaña de expectativa se suma un reciente clip publicado en su cuenta de Instagram, en donde acumula 697.000 seguidores, en el que muestra las imágenes del detrás de cámaras del video musical que prepara para sus fanáticos, post que generó miles de mensajes positivos en la red.

“Solo te deseo éxitos”, “Eres muy talentosa”, “Una mujer con demasiado talento”, “Por fin una mujer fresca en este género”, “Cantas estupendo”, y “Ella es muy humilde”, fueron algunas de las reacciones.