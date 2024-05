¿Se irá de Colombia? Jhonny Rivera respondió si tiene pensado mudarse a otro país

Después de recorrer varias ciudades de Europa en una exitosa gira musical, el reconocido cantante Jhonny Rivera ha generado revuelo al abordar la posibilidad de abandonar su país natal. El intérprete de ‘El Intenso’ compartió sus pensamientos con sus seguidores tras recibir preguntas sobre su futuro en Colombia y si estaba orgulloso de haber nacido en esta tierra.

En un sincero video publicado en su cuenta de Instagram, el artista abrió su corazón y aseguró que, aunque ha sido tentado por los avances y la calidad de vida que observó en sus recientes viajes, no contempla dejar su patria a menos que la situación lo obligue por motivos de orden público.

“No pasa por mi mente que yo me vaya de Colombia. Si un día me fuera sería porque la situación me obligue, por orden público, pero yo no, yo amo a Colombia”, afirmó Rivera, dejando claro su arraigo y amor por su país.

El intérprete también destacó sus inversiones realizadas en Colombia, enfatizando que ha confiado en su tierra y ha optado por invertir en su desarrollo. “Yo no me quisiera irme de acá jamás, de hecho, todo lo invertido en Colombia, he invertido siempre aquí porque he creído en mi país, amo mi país”, expresó con convicción.

Sin embargo, Rivera reconoció con preocupación los desafíos que enfrenta su país, señalando que le entristecería mucho tener que abandonar todo lo que ha construido en su tierra natal. “Sería muy triste un día tener que dejarlo, pero tengamos fe que no, tengamos fe, todo está muy difícil, se nos está complicando cada vez más, pero tengamos fe a ver qué va a pasar”, compartió el artista con optimismo.

Además de abordar temas sobre su futuro en Colombia, Rivera también tranquilizó a sus seguidores respecto a su salud, tras enfrentar molestias en una de sus piernas durante su gira por Europa. “Espero estar mejor en 15 días y poder jugar en el partido de fútbol con ‘La Liendra’”, mencionó el cantante, destacando su pronta recuperación y su participación en eventos futuros.