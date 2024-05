¿Felipe Saruma quiere casarse de nuevo? Esto dijo el influencer

Felipe Saruma le aclaró a sus seguidores que si después de su reciente divorcio con la bailarina, Andrea Valdiri, tiene en su futuro volver a creer en el matrimonio, revelando si le gustaría volver a casarse o esto será una experiencia de su pasado. También aprovechó para contar cómo le ha ido en su nueva vida de soltero.

A finales del año pasado, la pareja de colombianos estuvo en la mira de muchos usuarios de las redes sociales a propósito de varios rumores que circularon alrededor de ellos, en los que se especulaban que estaban en una mala situación en su relación.

Y es que de acuerdo con varios usuarios de las redes sociales, el par habría dejado una serie de pistas en sus publicaciones, como la ausencia de Saruma en las publicaciones de Andrea, la misteriosa desaparición de su anillo de casada, e incluso la poca química que había entre ellos cuando aparecían juntos.

Pero de cara a finales de 2023, el matrimonio anunció en publicaciones separadas que su romance llegaría a su fin, haciendo oficial su separación. Esto generó diferentes opiniones y dividió las redes sociales, ya que muchos aseguraron que la joven fue la responsable de esto, mientras que otros culparon a Saruma de una infidelidad.

Y si bien fue una separación complicada debido a toda la atención que recibió en las redes sociales sociales y muchas plataformas digitales, tal parece que creador de contenido no quedó decepcionado de su experiencia, asegurando que en el futuro está dispuesto a darle otra oportunidad al matrimonio.

“Tengo 25 años, yo estoy joven, claro que me voy a volver a casar. O sea, me encantaría tener una familia, me encantaría darme la oportunidad otra vez, pero creo que todavía no es el momento. Ahorita estoy enfocado en mi trabajo, en crecer profesionalmente”, dijo Felipe Saruma en una historia, recalcando que aún está muy joven como para rechazar esta experiencia.

Felipe Saruma contó cómo le ha ido con su vida de soltero

En la misma serie de historias, el colombiano también respondió cómo se ha sentido desde que se separó de Andrea Valdiri, dando a entender que para él este cambio ha sido positivo en muchas áreas.

“Súper bien. Desde que comenzó el año ha sido bendición tras bendición, hay cosas que están pasando que yo digo: ‘esto no me pasaba antes’, y desde que comenzó el año (...) ha estado súper chévere”, contó con alegría Felipe Saruma.

Y de acuerdo con sus declaraciones, tal parece que su soltería durará algo de tiempo, ya que aseguró que de momento quiere enfocarse en todo lo que respecta a su negocio en el mundo de la producción audiovisual, indicando que por ahora está buscando hacer crecer tanto a su agencia como a él mismo.