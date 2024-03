Felipe Saruma terminó en ambulancia en Bogotá y explicó lo ocurrido

El influencer, Felipe Saruma, sigue dando de qué hablar desde su polémica separación con la bailarina Andrea Valdiri , puesto que a pesar del amor que se profesaban en redes sociales, han circulado varios rumores de infidelidad por parte de creador de contenido, e incluso, actualmente lo relacionan con una mujer, con quien se cree está viviendo. Ahora que visitó Bogotá, terminó preocupando a sus millones de seguidores por terminar siendo atendido de urgencias por complicaciones en su salud.

El bumangués relató en su cuenta de Instagram lo ocurrido mientras se mostraba entrenando en la ciudad de Barranquilla, donde se encuentra radicado hace ya varios años.

Felipe Saruma fue atendido de urgencias en Bogotá

El productor de videos reveló que en medio de un partido de tenis que estaba jugando, precisamente en una semifinal, sintió que se iba a desmayar, tuvo que pausar el partido y pedir asistencia médica, por lo que una ambulancia llegó por él.

En medio de su malestar, supo que sufrió de presión arterial alta por el cambio de la altura entre Barranquilla y Bogotá, sumado al esfuerzo físico al que estaba sometiendo a su organismo en medio del ejercicio que estaba practicando con la raqueta.

“Llegó un momento que yo no podía respirar, tuvo que venir la ambulancia y ahí me dijeron que lo que me recomendaban era no seguir jugando porque tenía la presión super alta, la tenían 150. Me dijeron: ‘Felipe, sí tú sigues jugando, te puedes desmayar’ y no es tanto lo que me desmaye, sino que perdíamos por W”, comentó el influenciador, quien dejó saber que actualmente sigue con la presión un poco alta, por lo que tiene que ir despacio con sus actividades diarias y su entrenamiento.

“Gracias a Dios clasificamos a la final, perdimos la final, pero llegamos más lejos de lo que pensamos. Ya estamos aquí en Barranquilla y como sigo con un poquito de presión alta ya me vinieron a revisar, me dijeron que la acogiera suave y no quise ir como al gimnasio mientras como que nos regulamos y empezar el día, empezar a trabajar para ir adaptándonos”, acotó Saruma.