¿Para Saruma? Critican a Andrea Valdiri por lanzarle indirectas a un exnovio y así respondió la influencer

Andrea Valdiri se puso en el blanco de muchos usuarios de Instagram luego de que publicara un video que fue interpretado con una indirecta para algún exnovio, razón por la cual no dudaron en criticarla duramente. Y ante esta ola de comentarios negativos, la influencer se pronunció al respecto para aclarar la situación.

La creadora de contenido suele mostrarse activa en las redes sociales, mostrando todo tipo de fotos y videos orientados a las diferentes facetas de su vida, desde momentos cotidianos, mostrando su lado maternal, además de contar una que otra ocurrencia que suele hacer reír a sus seguidores.

Pero también suele abarcar detalles sobre sus emprendimientos, publicando con frecuencia algunas pautas publicitarias de sus negocios, o sirviendo como modelo y portavoz de otras marcas locales.

Y a propósito de esto, Andrea Valdiri publicó en sus historias de Instagram y en un post de TikTok un video en el que a través de una dinámica humorística hizo un sketch para promocionar un producto para la disfunción eréctil, protagonizando una escena en la que presuntamente una de sus parejas presentaba este tipo de problemas.

De acuerdo con algunos comentarios que se pueden leer en su post de TikTok, muchos usuarios de esta plataforma se descargaron en su contra, indicando que le estaba lanzando una fuerte indirecta a su expareja, Felipe Saruma, tildando este video como “bajo” y “desesperado”.

“Como que huele que es para Felipe Saruma”, “Indirecta más directa para ya sabemos quién”, “Qué bajo cayó que tiene que inventar indirectas para responder los videos de Saruma” y “¿Para qué te casaste con él si no daba la talla? Ridícula” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la bailarina.

Andrea Valdiri respondió si el video era una indirecta para Felipe Saruma

A propósito de la gran cantidad de comentarios que recibió en la publicación, la influencer decidió pronunciarse brevemente al respecto, revelando si realmente se trataba de una publicidad o si había algún mensaje oculto detrás de esto.

“Había gente que me comentaba: ‘¿por qué tiras indirectas?’, ‘¿por qué estás tirándole?’. Yo no le estoy tirando a nadie, y no se tomen las cosas a pecho, simplemente es una publicidad”, aseguró Andrea Valdiri en una historia.

Además, aprovechó para hacer referencia al caso de la publicidad, asegurando que en efecto a ella le ha tocado lidiar con algunos hombres que han sufrido disfunción eréctil. Y si bien al principio dio a entender que era algo “normal”, al final no contuvo la risa y cambió de opinión al respecto.