“No puedo creer esto”: Felipe Saruma se quejó de la millonada que pagó por el recibo de la luz

Felipe Saruma mostró lo molesto que estaba al enterarse la gran cantidad de dinero que tuvo que pagar por el servicio eléctrico en su nuevo apartamento, publicando una historia en Instagram en donde se podía ver lo asombrado que estaba por el monto, dando a entender que no entendía por qué era tan elevado.

Desde que se hizo oficial su separación con Andrea Valdiri, el creador de contenido se ha mostrado muy enfocado en lo que respecta a su carrera en el mundo audiovisual y la publicidad en las redes sociales, brindando varios adelantos de sus comerciales y de los eventos en los que participa.

En este nuevo ciclo, el joven ha compartido lo enfocado que está con su carrera, dejando ver que ha colaborado con grandes marcas y artistas de gran proyección en Colombia, mostrando algunos de sus creativos comerciales que llaman la atención de más de un seguidor.

Pero todo este éxito requiere algunos sacrificios, como por ejemplo que Felipe Saruma deba pasar la mayor parte de su tiempo en el estudio de grabación y edición, dejando su nuevo apartamento un poco más abandonado de lo que le gustaría.

Es por eso que el influencer se mostró un poco molesto y asombrado por el gran montó que tuvo que pagar recientemente por la factura de luz, indicando que fue de 3.060.000 pesos.

“Yo vivo aquí en este apartamento solo. El mes pasado no estuve ni aquí, estuve viajando, estuvimos en rodaje. Yo no trabajo aquí, trabajo en un estudio (...) Solo en la noche utilizo de vez en cuando el airecito del cuarto. Y me acaba de llamar mi administrativo y me dice: ‘Felipe, acabo de pagar el recibo de la luz, y el recibo de la luz salió por 3.060.000 pesos’”, dijo con pesar.

Felipe Saruma suele ocupar su apartamento para grabar varios videos

Si bien el joven aseguró que no suele pasar mucho tiempo dentro de su apartamento, sí ha dejado en evidencia que le gusta utilizarlo de vez en cuando, compartiendo algunos videos divertidos en donde el escenario es el interior de esta propiedad.

A través del perfil de Instagram de Felipe Saruma se puede ver que al menos siete videos tienen lugar en su apartamento, mostrando que al menos las luces están encendidas, fuera de otro equipo eléctrico que deba estar conectado para generar más iluminación.