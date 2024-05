Memo Orozco abrió su corazón y aclaró si su salida de ‘Sábados felices’ de Caracol fue por dinero, “hay gente de edad”

‘Sábados felices’ es uno de los programas de humor más reconocidos en Colombia, pues lleva al aire 51 años contando con una serie de comediantes quienes se encargan de hacer reír a los televidentes durante todos los sábados contando con algunas secciones enfocados en las icónicas producciones de Caracol Televisión como lo son ‘El Desafío’ y ‘Noticias Caracol’, pero más allá de esto el público no olvida otras que se quedaron en su corazón como lo son ‘Sábados felicitos’ que salió de la parrilla del programa de humor, ahora Memo Orozco confesó que su salida de ‘Sábados felices’ no fue por dinero.

¿Qué pasó con Memo Orozco de Sábados felices de Caracol?

Aunque Memo Orozco no suele ser muy activo en sus redes sociales recientemente fue invitado al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde se refirió a su salida del canal nacional y por ende, el dinero que las figuras del entretenimiento suelen facturar allí. El presentador aseguró que desde hace ya un tiempo tomó una nuevo rumbo fuera de ‘Sábados felices’, dejando claro que su salida no tiene que ver con las directivas del canal.

“Yo creo la salida de nosotros no obedeció a dinero. Yo creo que obedeció a renovación, a que muchas veces piensan, bueno si son más jóvenes atraen los jóvenes. Sábados felices es un programa que hay mucha gente de edad y la gente de edad ya es fría. Entonces como que metamos jóvenes. Yo no entiendo, son las filosofías de cada uno de los canales y uno está metido en la cabeza, pero no creo que haya sido plata. No creo que haya sido creatividad . Creo que es como renovación”, fueron algunas de las declaraciones de Memo Orozco, expresentador de ‘Sábados felices’.

Asimismo, Orozco reiteró que tiene que ver con la búsqueda de nuevas cosas reiterando que la televisión no es bien paga en Colombia: “si uno estuviera en otros países, tú mismo estarías ganando muchísima plata. El día de hoy como la gente no ve tanta televisión... Si te angustia el ‘rating’, bueno usted ahora estaba marcando, le vamos a pagar tanto (...) Puedes ver que un influencer se puede ganar 200 o 300 millones mensuales y eso no se lo hubiera ganado nadie en la televisión. Ni Robinson Díaz”.

¿A qué se dedica actualmente Memo Orozco de Sábados felices de Caracol?

Durante la misma entrevista Memo Orozco confesó que está dedicado a otro proyectos fuera de la televisión, pues según lo relatado se encuentra realizando ‘shows’ en diferentes ciudades del país, actividad que integra con su empresa de muebles en Barranquilla: “Ya a los 60 años estoy pensionado. Pero nos senimos bien, felices. Tengo dos hijos pequeños que son felices con la vida que tenemos”.