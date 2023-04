“Tocó comer galleta ‘mohosiada’”: ‘Memo’ Orozco reveló la dura crisis económica que atravesó con su familia

‘Memo’ Orozco es un reconocido presentador quien hizo parte durante varios años en ‘Sábados felicitos’, sección que hace parte del programa de entretenimiento ‘Sábados felices’. En medio de este, logró destacarse gracias a su espontaneidad y carisma frente a cada uno de los niños que llegaba a ser parte del show.

Aunque muchos no tenían clara la situación que estaba afrontando el presentador en esta ocasión fue entrevistado por el programa ‘Lo sé todo’ en donde reveló el complejo momento que atravesó por cuestiones económicas. ‘Memo’ indicó: “Todo el mundo lo ve a uno y supone no, ese trabaja en televisión, ese es millonario”. Asimismo, resaltó que él no es millonario, pues aseguró que no tenía plata.

Seguidamente, Orozco aseguró que siempre existe un mito urbano, en el que se piensa que quien trabaja en televisión por ende, tiene mucho dinero, pero esto no es así: “Yo le digo sí, en Estados Unidos y en otros países”. Además, reveló que él y su familia perdieron mucho dinero, a causa de los arriendos, los servicios y esto ocasionó que llegara a la quiebra.

Momentos más tarde, Guillermo agregó: “Había hasta unas galletas que se mohosiaron y no había más pa’ comer y tocó comer galleta que está mohosiada, ya verde”. Asimismo, enfatizó que todo el mundo atraviesa por la misma situación en cualquier momento de su vida, ya sea de dinero, de comida, de deudas, entre otros.

‘Memo’ aseguró que a diario trabaja por salir adelante, ahora en la venta de muebles. Además, aprovechó para enviar un consejo que le dejó la vida después de la pandemia: “No metan todos los huevos en la misma canasta”. Orozco resaltó que su trabajo le ha dado la posibilidad de ir pagando las deudas o “ir tapando huecos”, pero esto no es ningún pecado.

Finalmente, en medio de risas el recordado presentador resaltó que “deber antes de vida”, haciendo alusión a que se tiene que deber para poder ser un buen colombiano.