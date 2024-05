Experiodista de Noticias RCN confesó cómo lidia con la muerte de su padre al vivir fuera de Colombia, “no pude”

RCN Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia junto a Caracol Televisión, pues a lo largo de más de 20 años se ha encargado de informar y entretener a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en el país, por medio de Noticias RCN y la serie de producciones con las que cuentan. Pero, sin duda, quienes saben quedarse en el corazón y en la memoria de los televidentes son precisamente el grupo de presentadores que acompañan a lo largo de las emisiones a los televidentes. Sin embargo, desde hace algún tiempo una experiodista de Noticias RCN confesó como lidia con la muerte de su padre al vivir fuera de Colombia.

¿Qué le pasó a la experiodista de RCN?

La experiodista de Noticias RCN, Yalena Jacome hace algún tiempo decidió renunciar a Noticias RCN con el fin de tomar un nuevo rumbo no solo en su carrera, sino también con su vida privada, pues actualmente reside en Estados Unidos junto a su esposo Andrés Villamizar, esto debido al trabajo de su esposo, quien fue el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aunque las primeras semanas terminaron siendo todo un reto tanto para ella como para su hijo, lo cierto es que actualmente el menor está mejor que nunca, pues se acopló de principio a fin al cambio de país. Sin embargo, luego de meses en los que Yalena puedo explotar otras facetas y de paso dejar claro el amor que siente por su familia, tuvo que enfrentar un golpe bastante difícil, pues su padre falleció, luego de algunas complicaciones en su salud. Motivo por el cual tuvo que regresar al país y darle el último adiós.

Si bien días más tarde tuvo que regresar a Estados Unidos, la partida de su padre no ha sido sencillo, pues recientemente utilizó su cuenta de Instagram para referirse al duele que afronta: “Desde que mi papá ya no está no pude volverme a conectar con la lectura. Ese viernes 29 de marzo empezaba en la clínica a leerme un libro Sofía y no puede seguir leyéndole porque todo me acordaba de ese día”.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Yalena Jacome no terminaron allí, pues la experiodista de Noticias RCN reiteró que ahora lleva por la mitad el libro Gustavo Rodríguez, Cien Cuyes, siendo este precisamente el que estaba buscando desde hace algún tiempo: “Justo habla de la vejez... me ha gustado, apenas lo termine les cuento más”.

Lo que resulta evidente es que no termina siendo para nada sencillo el afrontar la ausencia de su padre, pues aún postea algunas imágenes juntos demostrando el amor que se tienen.