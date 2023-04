¿Por los sueños de su esposo? Yalena Jacome reveló los motivos por los que decidió irse de Colombia

Yalena Jacome es una reconocida periodista quien ha hecho parte del canal RCN desde hace varios años convirtiéndose en una de las caras más destacadas del medio, pues no solo ha hecho parte del noticiero, sino que también, hace algunos meses llegó al programa ‘Mañana Express’ con el fin de acompañar y entretener a los televidentes.

Sin embargo, hace algunos días los mismos presentadores confirmaron que la periodista abandonaba el programa e incluso el canal, ya que sus planes no están en Colombia. Su despedida estuvo llena de emoción, con varios regalos e incluso parranda vallenata en donde el protagonista resultó siendo Orlando Liñan.

En medio de esto las dudas por parte de los televidentes no se hicieron esperar, pues estaban a la expectativa por poder conocer los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La presentadora aseguró que en los próximos días viajaría a Estados Unidos junto a su esposo e hijos, ya que a él se le presentó una muy buena oportunidad laboral, teniendo en cuenta que fue exdirector de la Unidad Nacional de Protección.

Asimismo, Jacome aprovechó para agradecer a quienes le demostraron su cariño tanto a nivel profesional como personal: “Es que mis grandes amigos, los que llevo en el corazón, siempre los he hecho en el trabajo. Me voy y me despido de los compañeros de trabajo, pero me llevo amigos en el set, del máster y todos los periodistas.

Como era de esperarse los comentarios sobre que sería de su vida profesional también fueron aclaradas, pues indicó que por ahora se dedicará a ser ama de cada: “De pronto, más adelante, vuelvan a saber de mí, pero ahora mi prioridad es mi familia, mi hijo y mi esposo”, fueron sus palabras durante la última edición en el canal RCN, que fue su casa durante varios años.

Y es que esta no sería la primera vez en que Yalena decide priorizar a su familia antes que a su trabajo, pues dejó claro que siempre busca pensar en el bienestar de las personas que más quiere, ya que sabe que la necesitan como mamá y como esposa. Aunque se siente triste por dejar Colombia sabe que muy pronto volverá e incluso a ser parte de algún medio de comunicación.