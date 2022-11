Famosa presentadora de RCN estuvo a punto de perder su voz por complejo padecimiento

Yalena Jacome es una periodista colombiana, quien ha sido una de las caras más importantes del canal RCN durante años. Y es que no solo se ha visto siendo parte del noticiero, sino también en la radio. Por tal motivo decidió seguir con sus estudios y hace pocos meses culminó su especialización en Gerencia de Comunicaciones.

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa para la presentadora, pues, fue entrevista por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde aseguró que debido a los problemas que tuvo con su tiroides llegó a pensar que perdería su voz.

Esta etapa difícil de su vida se presentó en el 2016, cuando inició con problemas con su tiroides. En principio con su familia llegaron a pensar que se trataba de algo maligno. Pues, le encontraron dos nódulos en su garganta, los cuales eran benignos. Motivo por el que sus médicos le aconsejaron operarse lo más rápido posible debido a las complicaciones que esto podría tener en su salud.

Yalena desde el inicio tuvo miedo por las secuelas e incluso lo que podría suceder a lo largo de la intervención. Teniendo en cuenta que su voz es su principal herramienta de trabajo tanto en televisión como en la radio.

Durante varios días y semanas creyó que este sería el fin de su carrera, pues no tenía la certeza de que luego de la operación tendría su voz. Tanto así, que se preguntaba: ¿A qué otra cosa me podré dedicar? Pero, en el fondo, tenía claro que no quería dejar de lado lo que más ama hacer que es el periodismo.

Posteriormente, Jacome aseguró que le extirparon los dos nódulos, actualmente no tiene que tomar ningún tipo de medicamento y este procedimiento solo le dejó una pequeña cicatriz en su cuello. Actualmente, la presentadora está feliz con su familia y viendo crecer a su hijo de cuatro años. Sin dejar de lado, su pasión por el periodismo.

