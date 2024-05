Por orden de su mamá: Julio César Herrera reveló cómo se defendía cuando le hacían bullying

Julio César Herrera aprovechó el Día de las madres para compartir una curiosa anécdota de su infancia en la que recordó cuál era su simple pero efectiva técnica para defenderse de todos aquellos que le hacían bullying cuando estaba en el colegio, revelando que fue su mamá quien le brindó ese consejo.

El actor no suele estar muy activo a través de sus redes sociales, utilizándolas con poca frecuencia para publicar algunos detalles sobre sus proyectos profesionales, difundir los buenos deseos y las metas de sus seguidores, además de sacar a relucir su sentido del humor con algunos videos cómicos.

Sin embargo, también ocupa estas plataformas digitales para compartir una que otra anécdota de distintas índoles, desde su paso por ‘Betty, la fea’, su pasión por el fútbol o simplemente alguna ocurrencia que pasó por su cabeza en un determinado momento.

Y a propósito del Día de las madres, Julio César Herrera aprovechó para recordar una tierna anécdota en la que su mamá estuvo involucrada, trayendo a la mesa una historia en donde recordó parte de su infancia, específicamente su etapa escolar.

“A mí me hacían bullying. aunque no lo crean. No, de verdad, porque yo usaba gafas y eran muy gruesas, y me decían ‘cuatro pepas’”, empezó a recordar el colombiano.

Mamá de Julio César Herrera le enseñó a defenderse de sus compañeros

En la misma historia, el actor recordó el consejo de su mamá para que pudiera defenderse sin meterse en muchos problemas, apelando a la falta del dominio del idioma inglés y enseñándole un par de palabras que lo ayudarían a plantarle cara a quienes se burlaban de él.

“Mi mamá me decía: ‘cuando le digan así ‘cuatro pepas’, usted se voltea y le dice ‘your mother’, que esos pelados no saben inglés’”, recordó el actor con gracia, haciendo referencia a que les respondiera de manera negativa contra la mamá de sus abusivos.

En el mismo clip, Julio César Herrera confesó que no tuvo reparos en hacerle caso a su mamá y terminó defendiéndose de esa manera al empezar a desarrollar habilidades para pronunciar las palabras en inglés desde edad temprana: “entonces yo lo hacía, [me decían] ‘cuatro pepas’ y yo me volteaba [y les decía] ‘your mother’”.