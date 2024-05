Jhonny Rivera alardeó el reconocimiento que recibió en Suecia, ¿de qué se trata?

Jhonny Rivera es un reconocido cantante de música popular colombiano, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes de este género popular en el país. El risaraldense actualmente busca llevar su música a otros lugares del mundo con el fin de seguir crecimiento musicalmente en compañía por supuesto, de su joven pareja, Jenny López. En medio de una de sus más recientes reciente Rivera alardeó el reconocimiento que recibió en Suecia.

¿Qué reconocimiento recibió Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera más allá de su presencia en los escenarios, también se ha encargado de darse a conocer a través de plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde suele ser muy activo y recientemente el caldense compartió la emoción que siente por el reconocimiento que le fue otorgado fuera de Colombia.

En medio de la publicación compartida de Rivera junto a ‘El orejón trovador’ en la que se lee: “Con inmensa alegría y el corazón lleno de orgullo, recibimos este valioso reconocimiento de parte de la embajada de Colombia, en Estocolmo, Suecia, por nuestra canción ‘Ser Colombiano es un lujo’ que nos lleva por el mundo con un mensaje de motivación y amor por nuestra tierra”. Lo cierto es que la emoción por parte de ambas figuras estuvo más latente que nunca debido a la importancia que radica este reconocimiento para su carrera tanto personal como profesional.

¿Qué hacía Jhonny Rivera antes de ser cantante?

Jhonny Rivera antes de llegar a la música también hacía parte de algunos negocios, mientras que llevaba a cabo su rol como carpintero esto con el fin de adquirir mayores ingresos debido a la situación económica que llevaba a cuestas. Pero, esta no fue la única labor que desempeñó, pues también fue vendedor ambulante, “Mi carrera no tuvo ningún patrocinador porque no tenía dinero cuando eso yo era vendedor ambulante, plata no tenía, y tampoco tuve un patrocinador porque nadie creía en mí. Yo toqué muchas puertas, pero nunca nadie me quiso patrocinar”