Jhonny Rivera contó por qué no quiere celebrar sus 20 años de trayectoria musical

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores que este año es de gran importancia para él porque cumple 20 años de carrera musical, llevando sus éxitos a varios rincones del planeta desde que comenzó con su sueño en 2004. Pero a diferencia de otros artistas que han decidido celebrar este hito a lo grande, él prefiere pasar en bajo perfil por una razón de peso.

El colombiano ha sabido cultivar una gran cantidad de fanáticos a lo largo de estos 20 años de trayectoria, y no solo por sus temas y su talento sobre el escenario, sino también por ser una persona humilde, sencilla y muy caritativa, tal y como comentan varios de sus seguidores en las redes sociales.

Y así como sus fans le brindan su cariño, el cantante hace lo mismo con ellos al interactuar con su base de seguidores con mucha frecuencia, invitándolos a subir al escenario a cantar junto a él, tomándose fotos antes y después de un show, e incluso realizando concursos con grandes premios como viajes y entradas a sus conciertos.

Además, Jhonny Rivera también suele interactuar con ellos a través de las plataformas digitales, protagonizando sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, brindando detalles de sus presentaciones y contando varias anécdotas tanto reflexivas como divertidas.

Y a propósito de su interacción web, el artista revelo en una sesión de preguntas que a pesar de que cumple 20 años de trayectoria, no le gustaría hacer un gran evento para celebrarlo, indicando que es algo que le da miedo.

“Me da un poquito de miedo. Qué tal no se llene, es un riesgo. Yeison [Jiménez] llenó tres Movistar Arena, pero Yeison está en un momento muy importante de su carrera. Quizás cuando mi carrera estaba en la cúspide me hubiera podido arriesgar, pero hoy día me da miedo, la verdad me da sustico”, dijo el intérprete de ‘Culpables’.

Jhonny Rivera también ha sentido miedo en algunas presentaciones

Si bien el artista manifestó que le da algo de miedo que una celebración por los 20 años de su carrera no terminé por complacer a su público, hace pocos días también manifestó que hay otros aspectos que le producen miedo en lo que respecta a su carrera.

“Siento nervios cuando es, por ejemplo, una fiesta privada muy, muy, muy ‘puppy’, muy estrato 10. Yo siento que no me van a cantar la música, que no me van a aplaudir. Entonces me lleno como de una inseguridad y ahí sí siento nervios”, explicó el cantante en una historia de Instagram.

Además, Jhonny Rivera indicó que también siente nervios al compartir shows con otros artistas: “cuando hay muchos artistas, yo siento como que: ‘ay, no, a mí no es a quien están esperando. Están esperando es a Jessi Uribe o Yeison Jiménez’. Entonces me creo un bloqueo mental ahí pensando: ‘no, la gente va a querer es a Yeison y se van a aburrir’”.