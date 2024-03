Jhonny Rivera reveló lo que más extraña hacer antes de su salto a la fama

El reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera, ha compartido recientemente con sus seguidores en redes sociales un aspecto de su vida antes de alcanzar la fama que extraña profundamente: los ambientes concurridos y festivos de los barrios populares.

En un clip publicado en sus plataformas digitales, Rivera reveló que a pesar de las numerosas entrevistas y videos que ha realizado a lo largo de su carrera, hay un aspecto de su personalidad que desea resaltar: su amor por los barrios populares y su gente.

“En muchas entrevistas me han preguntado qué no saben de Jhonny Rivera, y acabo de recordar una cosa que quiero compartirles: me encantan los barrios populares. He tomado una ruta que no es la más rápida porque me gusta ver gente,”, expresó el carismático cantante.

Rivera mencionó que, aunque ahora su vida está rodeada de éxito y reconocimiento, extraña la sencillez y autenticidad de los barrios populares donde solía disfrutar de la compañía de la gente y el ambiente festivo. A pesar de que su agenda y estatus pueden dificultar su presencia en estos lugares, el cantante enfatizó su aprecio por la energía y la vida cotidiana que se vive en estas comunidades.

“Hablemos de Pereira, no es lo mismo un barrio de Pinares a Nacederos o digamos Las Brisas, se ve un ambiente chévere, gente afuera. ¿Quiénes comparten eso conmigo?”, agregó Rivera en el video, invitando a sus seguidores a recordar juntos esos momentos compartidos en los barrios populares.

Con este sincero testimonio, Jhonny Rivera muestra una vez más su conexión con sus raíces y su profundo aprecio por las experiencias que moldearon su camino hacia la fama. A través de sus redes sociales, el cantante continúa compartiendo aspectos íntimos de su vida, inspirando a sus seguidores con su autenticidad y humildad.