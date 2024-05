Jhonny Rivera se agarró con un ‘hater’ en su estadía en Alemania, por estas razones

Jhonny Rivera, cuyo nombre de nacimiento es John Jairo Rivera Valencia, es un reconocido cantante de música popular, actor y empresario colombiano. Nació el 23 de febrero de 1974 en Pereira, Risaralda, Colombia. Su carrera musical despegó tras una desilusión amorosa que lo inspiró a componer su primer éxito, “El Dolor de Una Partida”. Este tema comenzó a sonar en su natal Pereira y poco a poco ganó popularidad.

En 2005-2006, Rivera invitó a Lady Yuliana a grabar “Empecemos De Cero”, canción que lo catapultó a la fama a nivel nacional e internacional. Con éxitos como “Soy Soltero” y “Mejor Sólito”, obtuvo el Premio Nuestra Tierra a Mejor Canción Tropical. Ha compartido escenario con grandes figuras como Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Ana Gabriel, Marc Anthony, entre otros, y ha realizado giras por España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Aruba y esta vez en Alemania.

De hecho, mientras descansaba en la comodidad del hotel en el que se hospeda en Alemania, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y llamó la atención el comentario agresivo de un internauta que desprestigió el lugar: “Ese hotel se ve ‘chichi’ empezando por esa cama. No tenés mucha, pues”.

De inmediato, el artista respondió: “El hotel no es ‘chichi’, es un hotel bonito. Además, está enseguida de la discoteca donde voy a cantar. Pero yo nunca exijo de hotel cinco estrellas, nunca he sido de nada de eso porque yo me solidarizo con el empresario”.

También menciono que cuando hace este tipo de eventos fuera del país, debe viajar con un grupo grande de personas, en esta oportunidad lo acompañan 15 de sus músicos, que tienen que comer de parte del organizador del evento, transportarse en aviones implicando un costo alto: “Entonces yo le digo, lléveme a un hotel donde tenga un bañito, una camita que no tenga pulgas y ya, relax con el tema”.

Ante ese comentario irónico del hater, varios seguidores del cantante destacaron su humildad y carisma: “Usted don Jhonny Rivera es el señor más consciente, buena persona y calidad de ser humano”; “que calidad de personaje la que es este señor”; “siempre velando por su equipo y por quien lo contrata”; “todo un caballero para responder a tanto odio, vivan y dejen vivir”, entre otros.