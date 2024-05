Paola Jara confesó si tuvo depresión y asistió a terapia tras fuertes críticas por su unión con Jessi Uribe, “fue duro”

Paola Jara desde muy corta edad incursionó en la industria musical, luego de varios ‘sube y baja’ logró dar a conocer su música, convirtiéndose en una de las cantantes de música popular más famosas del país. Sin embargo, show tras show pretender dar una experiencia única a sus seguidores no solo a nivel vocal, sino también con su ‘look’ que en varias ocasiones es diseñado por la paisa debido a su otra faceta como el diseño y la confección. A pesar de que sigue cosechando éxitos como artista y empresaria, recientemente Jara confesó si tuvo depresión y asistió a terapia tras fuertes críticas por su unión con Jessi Uribe.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con Paola Jara?

Paola Jara fue una de las más recientes invitadas a la emisora ‘Tropicana’, donde reveló detalles con respecto a sus inicios en la música, sus mayores miedos e incluso como ha recibido el ser el blanco de las críticas por su noviazgo y posterior matrimonio con el también cantante Jessi Uribe.

En medio de la entrevista, la intérprete de ‘Salud por él’ aseguró que no ha sido fácil, sin embargo, dejó claro que no ha tenido que ir a terapia o quizás, caer en un estado de depresión, pero esto también ha logrado afectar a su familia en gran medida.

Recomendados

“Atacada, sí claro. Todo el tiempo y todavía, pero ya menos. Más allá de eso, finalmente somos nosotros los que sabemos la verdad. La gente por más que yo salga a excusarme, que para ellos es una excusa. Por más de que yo salga a explicar y a contar la verdad, siguen hablando, inventan, suponen. Entonces, para qué me desgasto, si finalmente me interesa, es finalmente a las personas que yo conozco y a las de mi familia, que saben quién soy y no les debo explicaciones”, fueron algunas de las declaraciones de Paola Jara.

Asimismo, la paisa reiteró que aquellas personas saben que realmente pasó y del resto, aseguró que anda más pendiente de quienes les desea la mejor energía, los buenos deseos e incluso las motivas. Sin embargo, no hizo a un lado a quienes la critican asegurando que tienen varias carencias emocionales y también se esconden detrás de un perfil falso.

“Si fue duro, nunca gracias a Dios, tuvo que ir a una terapia o caí en una depresión. Era más duro escuchar o ver mensajes donde te maldicen, donde ves tanto odio. Maldicen tu familia, a tus padres, te maldicen tu vientre. Dicen una cantidad de cosas que como ser humano te tocan y que por más que las quieras ignorar es difícil”.

“Yo ahora tengo mi mamá que ahora las mamás son pesadas, tiene su Instagram, entonces mi familia y es ver como atacan una hija, es algo doloroso y yo tener que lidiar con eso, ‘mi mamá está sufriendo por esto’. Era un dolor, pero una tranquilidad por lo que en realidad había pasado”.

¿Cuánto llevan Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara confesó que lleva con Jessi Uribe cinco años de relación y dos de matrimonio. La relación de los artistas habría iniciado, al parecer, luego de que Uribe contactara a la paisa para mostrarle la letra de una de sus canciones y todo indicaría que después de esto, el bumangués quedó flechado con la artista invitando a salir en algunas ocasiones.