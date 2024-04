Paola Jara le ‘cantó sus verdades’ a quienes critican su edad y su cuerpo, “que ya está en la cuarta década”

Paola Jara es una cantante de música popular y empresaria, quien llegó a ser parte de la industria del entretenimiento desde que tenía aproximadamente 14 años de edad, influenciada por sus padres quienes desde un principio creyeron en su talento. Aunque la paisa alcanzó el éxito en Colombia, ahora si siguiente paso es llevar su música a otros lugares del país. Además, desde hace algún tiempo decidió seguir adelante con su faceta en el diseño y la confección abriéndole la puerta a su marca deportiva e incluso creando diseños para algunos de sus vestuarios a la hora de salir en sus conciertos. A pesar de que su vida profesional marcha mejor que nunca, recientemente Jara le ‘cantó sus verdades’ a quienes la critican por su edad y su cuerpo.

Si bien, la paisa ha sido admirada no solo por su talento sobre el escenario, sino también por su belleza y carisma en diversas apariciones. Desde que se confirmó su relación con el también cantante Jessi Uribe, quien es su actual esposo, pues varios rumores indicaban que Jara se metió en la unión entre Jessi Uribe y Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos y con quien el bumangués estuvo durante un buen tiempo.

¿Qué pasó con Paola Jara?

Aunque Jara ha hecho caso omiso a las diversas críticas que recibe en redes sociales, incluso por la polémica que generó con su famoso pollo sudado. Ahora, fue blanco de malos comentarios debido a su edad y recientemente ella salió a defenderse frente a este tema, ya que no es la primera vez en que resulta siendo crucificada en redes sociales, resaltando que quien sepa de la receta antiedad que se la dé y tiene muy clara la edad con la que cuenta.

“Sin filtros sin maquillaje (...) para que ustedes me ven así de viejita como me están viendo últimamente. Que se le notan los 40. Que ya está en la cuarta década. Que perdí la gracias porque me envejecí. Dios mío. Yo quisiera saber quienes son esos que van a ser jóvenes eternos. No les va a salir arrugas. El que tenga ese secreto que me lo diga. Los invito para que si vamos a comentar en las redes sociales de los demás o si vamos a hacer comentarios tratemos de ser más prudentes o ni siquiera eso yo no entiendo. Yo nunca, nunca, nunca me tomó el tiempo de escribirle a alguien primero que no me agrede (...) Yo no entiendo porque siguen personas o cosas que no son de su agrado y no entiendo porque no pierden su tiempo comentando cosas a alguien que no les agrada. Pro favor, dejemos ese vicio, seamos más empáticos y dejemos de estar criticando, opinando, juzgando (...) Dejen ese vicio de estar criticando la experiencia física del otro. Si está vieja. Si está flaca. Si está gorda. Si está lo que sea, dejen ese vicio”.

La aparición de la intérprete de ‘Salud por él’ terminó tomando por sorpresas a sus seguidores y reiteró que pensó mucha en hacer estas historias, pues no acostumbra a hacer este tipo de apariciones a través de sus redes sociales, pues últimamente ha decidido leer los comentarios de sus seguidores en sus post, agradeciendo a sus fans por quienes le muestran el cariño.

¿Qué pasó con el embarazo de Paola Jara?

En diversas ocasiones los rumores sobre un supuesto embarazo de Paola Jara ha generado un sinfín de rumores, mientras que Paola ha desmentido su embarazo desde hace dos años asegurando que simplemente algunos medios de comunicación se han encargado de decir mentiras con respecto a este tema. Asimismo, la arista aseguró que aunque no descarta convertirse en madre y tener su primer hijo con Jessi Uribe aún no es el tiempo para agrandar su familia.