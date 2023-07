“A Shakira no le gustan las mozas”: Paola Jara es el centro de críticas por foto con la barranquillera en Premios Juventud

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular quien se ha convertido en una de las máximas exponentes de este género a nivel nacional e internacional. Sin dejar de lado, su sonada relación con Jessi Uribe la cual se ha visto envuelta en una serie de críticas por una presunta infidelidad por parte del bumangués.

Por primera vez la paisa llegó a ser parte de los Premios Juventud, siendo una de las representantes de la música popular. Si bien, destacó que era la primera vez que se encontraba en Puerto Rico, aprovechó de principio a fin, pues hasta logró compartir con la barranquillera Shakira.

Aunque Jara no se llevó ningún premio, quedó encantada con poder tomarse una foto con su colega. La paisa compartió a través de su cuenta de Instagram el emocionante momento en donde aseguró: “Hay que trabajar pa’ algún día facturar como ella”. Asimismo, resaltó que Shakira es una inspiración no solo para su carrera sino también como mujer debido a su manera de seguir adelante a pesar de las diversas dificultades por las que ha tenido que atravesar durante los últimos meses.

La intérprete de ‘Mala mujer’ reiteró que este momento aunque fue corto resultó ser de fan durante los Premios Juventud, los cuales tuvieron lugar el pasado 20 de julio. Jara esperó a estar en casa para compartir con sus seguidores el mejor momento que tuvo con Shakira.

Sin embargo, en medio de la emoción de Paola se convirtió en el centro de las críticas en las redes sociales debido a la polémica generada por el inicio de su relación con Jessi la cual, de acuerdo a varios rumores, se habría dado en medio de una infidelidad por parte del artista bumangués a su expareja Sandra Barrios.

Entre los comentarios que más se destacan se lee: “Pero Shakira no daña hogares, no te inspiraste tan bien en ello”, “Shakira como le caen de mal las mozas”, “Ella es nuestra Clara Chía criolla”, “Shakira con Paola Chía”, “A Shakira no le gustan las mozas”, entre un sinfín de reacciones las cuales cuenta con más de 1000 me gusta y por supuesto, quienes salen en defensa de la paisa.

Lo cierto es que en medio de la nueva polémica en la que se enfrenta Paola sigue enfocada en cada uno de sus proyectos musicales, dejando claro que cada tiempo libre que tiene lo usa para seguir ensayando y grabar algunas canciones. Además, aprovechó para pasar algunas horas en su hogar y pasar tiempo con sus hijos perrunos.