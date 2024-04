Paola Jara contó detalles de cómo inició su relación con Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe son dos cantantes colombianos que han capturado la atención del público con su historia de amor. Se conocieron gracias a su colaboración en la canción ‘Como si nada’ en 2019, que fue un éxito en los listados de música popular en Colombia. A pesar de que ambos estaban casados en ese momento, su química era evidente y comenzaron a salir juntos.

“Cuando hicimos la canción Como si nada, entre él y yo no existía nada de nada”, reiteró Paola Jara a la emisora de Tropicana.

Después de casi tres años de noviazgo, la pareja preparó su matrimonio, que se rumoreaba que se celebraría en mayo de 2022. A lo largo de su relación, han tenido que defender su unión frente a las críticas en redes sociales, pero siempre se han mostrado muy felices y enamorados.

Recomendados

Jessi Uribe, quien tiene cuatro hijos con su exesposa, ha sido enfático en que tanto él como Paola estaban solteros cuando iniciaron su relación. La pareja ha compartido momentos de su vida juntos en redes sociales, incluyendo viajes a París y varios países de Europa.

En cuanto a las cosas que enamoraron a Paola Jara del cantante bumangués, la intérprete respondió que: “A mí me enamoró mucho su sensibilidad, lo sentimental que es, las personas lo pueden ver grande y fuerte, pero es un hombre muy cariñoso, protector y detallista. Eso me cautivó porque es un ser especial no solo conmigo sino con el público, con su familia y sus hijos”, compartió.

Es una historia que ha generado tanto admiración como controversia, pero que sin duda ha sido un viaje interesante para ambos artistas y sus seguidores.

También, la cantante desveló el origen de su nombre artístico el cual le ideo su padre, pues el nombre real de la cantante es Paula Andrea Zapata Jaramillo. “Mi papá un día me dijo que si yo algún día grababa una canción, a él le gustaría me llamara Paola Jara porque era más sonoro el Paola que el Paula y acortó el apellido de mi mamá”.